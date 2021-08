Handheld esittelee uuden puettavan RS60 Ring Scanner'n

"Uusi RS60 Ring Scanner on äärimmäisen tehokas ja liikkuva ratkaisu. Sitä voi pitää joko oikeassa tai vasemmassa kädessä, mikä auttaa maksimoimaan tuottavuuden käsien pysyessä vapaina", kertoo Handheldin tuotehallintajohtaja Johan Hed. "Sormiskanneri on puettava, ja siksi skannauslaitteen kannattelun sijaan varastotyöntekijät pystyvät skannaamaan yksinkertaisesti osoittamalla ja napsauttamalla. Samalla he voivat käsitellä vapaasti tuotteita ja pakkauksia."

RS60 Ring Scanner'n keskeiset ominaisuudet:

Perinteisen skannerin tehokkuus ja puettavan hands-free-ratkaisun kätevyys

Erittäin nopea 2D viivakoodilukija lukee viivakoodit tarkasti myös liikkeessä

Sormiskannerin voi liittää laitepariksi minkä tahansa NFC-yhteensopivan laitteen kanssa napauttamalla tai lukemalla viivakoodin

Bluetooth-luokan 1 yhteyden ansiosta työntekijät pysyvät yhteydessä jopa 100 metrin päässä oleviin laitteisiin

IP65-suojausluokituksen pölyn- ja vedenpitävyys, käyttölämpötila-alue 0–50 °C, kestää useita pudotuksia betonilattialle

Jopa 11 tunnin toiminta-aika

Käyttöä helpottavia lisävarusteita, mm. nelipaikkainen latausasema ja kahdeksanpaikkainen akkulaturi

"Yritykset ovat alkaneet huomata, miten järkevää on varustaa työntekijät työkaluilla, jotka maksimoivat heidän tehokkuutensa ja liikkuvuutensa. Uusi puettavien laitteiden mallistomme on kehitetty nimenomaan tähän tarpeeseen", kertoo Handheld Groupin toimitusjohtaja Thomas Löfblad. "Handheldin perusidea on aina ollut liikkuva tiedonkäsittely, ja tulemme laajentamaan puettavien laitteiden mallistoamme tulevaisuudessa."

Saatavuus

Laitteita on varastossa, joten niitä voi tilata välittömästi lyhyillä toimitusajoilla.

Handheld Group on kestävien kannettavien tietokoneiden, kämmenmikrojen ja tablettitietokoneiden valmistaja ja maailmanlaajuinen toimittaja. Handheld ja sen yhteistyökumppanit eri puolilla maailmaa toimittavat täydellisiä mobiiliratkaisuja mm. geomatiikan, logistiikan, metsänhoidon, joukkoliikenteen, kunnallistekniikan, rakennusten, huoltoalan, kaivosteollisuuden, turvallisuus- ja sotilastoiminnan alalla toimiville yrityksille. Ruotsalaisella Handheld Groupilla on tytäryhtiöt Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Lue lisää osoitteessa www.handheldgroup.com/fi.

