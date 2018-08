Handheld laajentaa sopimustaan maailman johtavan pakettilähetysyrityksen kanssa

LIDKÖPING, Ruotsi, August 16, 2018 /PRNewswire/ --

Handheld Group, maailman johtava lujitettujen mobiilitietokoneiden valmistaja, ilmoitti tänään laajentavansa strategista sopimustaan logistiikkaratkaisujen alan johtavan yrityksen kanssa. Sopimuksen mukaan Handheld kehittää seuraavan sukupolven avaimet käteen -ratkaisun, joka tukee innovatiivista pakkausten lajittelua ja tulostusta asiakkaan pakettienlajittelukeskuksissa.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/729343/Handheld_Logo.jpg )





Uusi sopimus pidentää nykyistä kumppanuutta vuoteen 2023 saakka ja sisältää nykyisen kannettavan SP400X-tulostin-skannerin korvaamisen uudella innovatiivisella pakkausten lajittelu- ja tulostuslaitteella. SP400X-projektilla on ollut merkittävä osuus Handheldin tuloksen muodostuksessa jo vuodesta 2012 lähtien. Uuden sukupolven tuotteen odotetaan laajentavan käyttöönottoa entisestään.

"Olemme ylpeitä voidessamme jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä tämän asiakkaan kanssa", kertoo Handheld Groupin maailmanlaajuisten myyntitoimintojen apulaisjohtaja Thomas Löfblad. "Kumppanuuden laajentaminen on todiste ratkaisumme mahdollistamasta tehokkuuden ja tuottavuuden parannuksesta. Tämä asiakas on yksi maailman suurimmista pakkaustenjakeluyrityksistä, ja kumppanuudellamme on merkittävä rooli asiakkaamme erikoistuneiden logistiikkapalvelujen tarjoamisessa asiakkaille ympäri maailmaa."

Handheldin uusinversio SP400X-tulostin-skannerista tarjoaa innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, jotka parantavat käytettävyyttä ja tuottavuutta pakettien lajittelussa ja varastonhallinnassa. Uuden sukupolven tulostin-skannerissa käytetään HP:ltä lisensoitua mustesuihkutulostustekniikkaa, joka tehostaa huomattavasti pakettien lajittelua. Kuten aiemmin on ilmoitettu, Handheld on solminut HP:n kanssa sopimuksen HP:n lämpömuistesuihkutekniikkaa käyttäviin mustekasetteihin perustuvien tulostustuotteiden kehittämisestä ja myymisestä logistiikka-alan tarpeisiin.

"Olemme iloisia siitä, että yksi maailman johtavista yrityksistä on jälleen valinnut meidät yhteistyökumppanikseen ja lupautunut jatkamaan kumppanuuttamme pitkäaikaisesti", kertoo Handheldin toimitusjohtaja Jerker Hellström. "Tämä päätös osoittaa miten tärkeää on tehdä läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja auttaa heitä parantamaan tuottavuuttaan ja tehokkuuttaan kustannustehokkaasti."

Tietoja SP400X -laitteesta



Handheldin SP400X-tulostin-skanneri on ainutlaatuinen laite, joka yhdistää kaksiulotteisen skannauksen ja mustesuihkutulostuksen. Se on optimoitu suuren kapasiteetin luku- ja lajitteluratkaisuja varten ja suunniteltu skannaamaan lähetysetiketit, hakemaan tiedot Wi-Fi-yhteydellä asiakaspalvelun taustatoimintojen tietokannasta ja tulostamaan tarvitut lajittelutiedot suoraan skannattuihin kohteisiin. Näin vältytään kokonaan etikettien kiinnittämiseltä. SP400X voi tulostaa lähes mille tahansa materiaalille, mukaan lukien pahvi, pakkausteippi ja lasi. SP400X voi parantaa merkittävästi lajittelu- ja merkintäprosessien tuottavuutta ja säästää siten huomattavasti paperia ja resursseja.

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoja Handheldista

Lehdistökuvat

Handheld-tuotenmallisto

Lisätietoja Handheld-laitteiden lujituksesta

Twiittaa tämä:



Handheld laajentaa sopimustaan maailman johtavan pakettilähetysyrityksen kanssa

Tietoa Handheldista



Handheld Group on lujitettujen kannettavien tietokoneiden, kämmenmikrojen ja tablettitietokoneiden valmistaja ja maailmanlaajuinen toimittaja. Handheld ja sen yhteistyökumppanit eri puolilla maailmaa toimittavat täydellisiä mobiiliratkaisuja mm. geomatiikan, logistiikan, metsänhoidon, joukkoliikenteen, kunnallistekniikan, rakennusten, huoltoalan, kaivosteollisuuden, turvallisuus- ja sotilastoiminnan alalla toimiville yrityksille. Ruotsalaisella Handheld Groupilla on paikallisia toimipisteitä Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Lisätietoja on osoitteessa http://www.handheldgroup.com/fi/.

Median yhteyshenkilöt:



Sofia Löfblad, markkinointipäällikkö, Handheld Group, Ruotsi:



s.lofblad@handheldgroup.com