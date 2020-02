Handheld lança o ALGIZ RT8, o novo tablet ultrarrobusto Android

O novo tablet Algiz RT8 ultrarrobusto está preparado para todas as condições externas, seja temperaturas extremas, vibrações, quedas, água e poeira. Operando com o sistema Android 9.0, o tablet único de 8 polegadas possibilita que o trabalho de campo seja mais rápido e mais eficiente.

O tablet Algiz ultrarrobusto oferece:

· Uma tela multi-touch capacitiva de 8 polegadas e legível sob a luz solar fabricada com Gorilla Glass super temperado, com capacidade de operar em modo de luva e modo de chuva

Classificação de robustez IP67 (incluindo as portas) para desempenho totalmente à prova de água e de poeira

Temperaturas de operação na faixa de -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

Dados de alta velocidade com tecnologia 4G/LTE, Wi-Fi, BT e NFC

Processador de oito núcleos Qualcomm Snapdragon operando Android 9.0

Certificação Google GMS proporcionando aos usuários o acesso ao Google Maps e à Google Play Store

Receptor GNSS superior com u-blox embutido oferecendo GPS, GLONASS, Galileo ou BeiDou para o uso de navegação precisa

Câmeras duplas, incluindo a câmera traseira de 13 megapixels e a frontal de 5 megapixels

Bateria com duração de um dia substituível no campo

Conector HDMI-out via pogo pin para acoplamento do tablet no escritório

Acessórios múltiplos que atendem as necessidades dos clientes empresariais, incluindo soluções de montagem em veículos, base de desktop, alça de mão rotatória, bolsas de transporte, montagem em haste e outros recursos para proporcionar um trabalho de campo eficiente para uma ampla gama de indústrias.

"O Algiz RT8 é incrivelmente leve e compacto para um tablet ultrarrobusto", disse Johan Hed, diretor de gerenciamento de produtos do Handheld Group. "Sua tela de 8 polegadas durável e legível sob a luz solar juntamente com os benefícios do Android 9 e uma linha de acessórios com foco em empresas tornam o Algiz RT8 uma ferramenta muito versátil para os profissionais de campo."

"Nós presenciamos a demanda em constante crescimento pelos phablets e tablets Android", disse Thomas Löfblad, CEO do Handheld Group. "Nosso foco é o desenvolvimento de produtos que satisfaçam os requisitos rígidos que nossos clientes encontram em seu ambiente de trabalho. O novo Algiz RT8 é desenvolvido com robustez de uma maneira completa e precisa, exatamente como nossos clientes esperam de nós."

O Algiz RT8 é acompanhado do software gratuito de gestão de dispositivo móvel (mobile device management - MDM) do Handheld. A coleção de software MaxGo fornece a implementação rápida de configurações universais para vários dispositivos e permite o acesso personalizado à aplicação. Adicionalmente, uma vasta variedade de acessórios Handheld desenvolvidos especificamente para o Algiz RT8 amplia a versatilidade do tablet.

Links úteis

Especificações do produto ALGIZ RT8

O que é um computador realmente robusto?

Saiba mais sobre o Handheld

Sobre o Handheld

O Handheld Group é um fabricante e fornecedor global de computadores portáteis, PDAs e tablets robustos. O Handheld e seus parceiros em todo o mundo fornecem soluções de mobilidade completas para empresas nos setores de geomática, logística, engenharia florestal, transportes e serviços públicos, construção, manutenção, mineração, militar e segurança. O Handheld Group, sediado na Suécia, conta com escritórios locais na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e Estados Unidos. Para mais informações acesse www.handheldgroup.com.

https://twitter.com/HandheldGroup

https://www.linkedin.com/company/handheld/

https://www.youtube.com/user/handheldeurope

Video: https://youtu.be/I4pNlTk6iQk

FONTE Handheld Group

Related Links

http://www.handheldgroup.com



SOURCE Handheld Group