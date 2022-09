Handheld lança o novo Nautiz X81: um dispositivo portátil ultrarrobusto 5G com Android 12, com um toque familiar

LIDKÖPING, Suécia, 28 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Handheld Group , fabricante líder de computadores portáteis robustos, anunciou hoje o lançamento do novo Nautiz X81, um dispositivo portátil ultrarrobusto com Android que une a linha popular Nautiz com a confiabilidade expandida para trabalho externo, conectividade 5G e recursos de personalização quase sem limites.

Para ver a notícia em multimídia, clique em:

https://www.multivu.com/players/uk/9092151-handheld-nautiz-x81-ultra-rugged-5g-android/

A tela inovadora de 4.8 polegadas usa uma tecnologia exclusiva com visor legível sob a luz do sol para o trabalho externo, sem deteriorar a vida útil da bateria. O novo Nautiz X81 vem com um teclado totalmente numérico e também foi criado para acomodar necessidades específicas do cliente e do serviço. Contém personalização por meio de recursos de expansão que permitem uma gama de soluções acessíveis e de fácil instalação.

O dispositivo é ultrarrobusto e durável, com uma classificação IP67, à prova d'água e de poeira e aguenta choques, conectividade de vibração e temperaturas extremas. Com um processador poderoso de 2.0 GHz, sistema operacional Android 12 e tecnologia 5G e 4G/LTE, o Nautiz X81 oferece uma computação robusta e recursos de comunicação versáteis.

Após o grande sucesso da linha Nautiz de dispositivos robustos, a Handheld fez uma pesquisa com os clientes para saber o que eles queriam de uma ferramenta nova e inovadora. O resultado é um novíssimo conjunto de especificações e funcionalidades, mas com uma aparência familiar.

"O que é interessante é que, embora todos estivessem interessados em mais funcionalidades com alto desempenho, havia também o incrível apoio para as compensações existentes", disse Johan Hed, diretor de gestão de produtos da Handheld, "Então, reinventamos a roda sem mudar o design, a aparência e o aspecto básico. Tanto os novos clientes quantos os antigos verão que o Nautiz X81 tem o mesmo aspecto sólido e confortável que seus antecessores."

Além da tela revolucionária, do alto desempenho da bateria e da ampla versatilidade, o Nautiz X81 oferece outras melhorias de desempenho. Os outros recursos pertinentes incluem:

um teclado numérico físico com um botão de busca dedicado

Android 12, Android Enterprise Recommended e Google GMS para obter acesso a todos os aplicativos do Google

5G, dados de alta velocidade 4G/LTE, Wi-Fi, BT e NFC

um receptor u-blox GNSS dedicado para a captura de dados de localização rápida e precisa, usando GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou..

leitura de código de barras como recursos opcionais

um ecossistema completo de acessórios e soluções para obter mais eficiência no campo

Disponibilidade

Os pedidos do Nautiz X81 podem ser feitos imediatamente para envios a partir de decembro.

Sobre o Handheld

O Handheld Group é um fabricante e fornecedor global de computadores portáteis, PDAs e tablets robustos. O Handheld e seus parceiros em todo o mundo fornecem soluções de mobilidade completas para empresas nos setores de geomática, logística, engenharia florestal, transportes e serviços públicos, construção, manutenção, mineração, militar e segurança. O Handheld Group, sediado na Suécia, conta com subsidiárias na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e Estados Unidos. Para mais informações acesse www.handheldgroup.com/pt.

