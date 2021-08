Handheld lance le nouveau ring scanner wearable RS60

« Le nouveau RS60 Ring Scanner mise sur l'efficacité et la mobilité. Il se porte sur la main droite ou la main gauche, rendant les opérateurs plus productifs grâce aux mains libres», déclare Johan Hed, directeur gestion de produit de Handheld. « Plutôt qu'un lecteur à tenir en main, un lecteur bague se porte directement sur la main: grâce à lui, le personnel des entrepôts n'a qu'à pointer et cliquer sans arrêter de déplacer les produits et les colis. »

Principales caractéristiques du RS60 Ring Scanner :

L'efficacité d'un lecteur traditionnel et la commodité d'une solution mains libres wearable

Imageur 2D super rapide pour lire les codes-barres avec précision en mouvement

Tap to pair avec un appareil NFC ou lecture d'un code-barres pour établir la connexion

BT classe 1 pour maintenir la connexion aux appareils jusqu'à 100 m de distance

Résistance IP65 à la poussière et à l'eau, plage de températures de 0 °C à 50 °C, résiste à plusieurs chutes sur le béton

Jusqu'à 11 heures d'autonomie

Accessoires astucieux, comme la station de charge à quatre emplacements et le chargeur de batterie à huit emplacements

« Les entreprises comprennent de mieux en mieux l'importance d'équiper leur personnel avec des outils qui optimisent l'efficacité et favorisent la mobilité. Notre nouvelle gamme de wearables est conçue pour répondre à ces besoins », affirme Thomas Löfblad, CEO du groupe Handheld. « Handheld a toujours été à la pointe de l'informatique mobile et nous comptons bien continuer à développer notre gamme de wearables à l'avenir. »

Disponibilité

Les appareils sont en stock et disponibles pour commande et envoi immédiats.

À propos d'Handheld

Handheld Group est un constructeur et fournisseur international d'ordinateurs portables, de dispositifs portatifs et de tablettes durcis. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité aux entreprises exerçant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, le BTP, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. D'origine suédoise, le groupe Handheld est implanté en Finlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Australie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.handheldgroup.com/fr

