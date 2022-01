Handys sind der GOAT (Greatest of All Time)

Laut App Annie werden im Jahr 2021 rekordverdächtige 3,8 Billionen Stunden auf dem Handy verbracht

SAN FRANCISCO, 12. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Das Handy dominiert weiterhin, da die Verbraucher im Jahr 2021 einen Rekord von 3,8 Billionen Stunden auf dem Handy verbracht haben, so App Annie, das führende Unternehmen für mobile Daten und Analysen, das Marken und Verlagen dabei hilft, erfolgreiche Erlebnisse zu schaffen. Das Unternehmen hat in seinem Bericht „State of Mobile 2022" mehrere Trends aufgezeigt, wie sich die Welt weiter in Richtung Mobilfunk bewegt.

„Das Handy ist das größte Gerät aller Zeiten und das Gerät der Zukunft", sagte Theodore Krantz, Chief Executive Officer. „Der große Bildschirm stirbt langsam aus, während das Handy in praktisch jeder Kategorie - Verweildauer, Downloads und Umsatz - weiterhin Rekorde bricht."

Das Jahr 2021 war rekordverdächtig, denn die Verbraucher setzen weiterhin auf einen mobilen Lebensstil. In den 10 wichtigsten Mobilfunkmärkten wurden täglich unglaubliche 4,8 Stunden mit dem Handy verbracht. Die Verbraucher gaben 170 Milliarden Dollar für Apps aus, das sind 19 % mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Downloads steigt weiterhin um 5 % gegenüber dem Vorjahr und erreicht 230 Milliarden.

Weitere Ergebnisse sind:

Publisher haben 2 Millionen neue Apps und Spiele veröffentlicht, womit sich die Gesamtzahl auf 21 Millionen erhöht hat

Trotz der IDFA überstiegen die Werbeausgaben 295 Milliarden Dollar, ein Plus von 23 % im Vergleich zum Vorjahr, und werden im nächsten Jahr schätzungsweise 350 Milliarden Dollar erreichen

Mobile Gaming wuchs auf 116 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 15 %, angetrieben durch die Vorliebe für Hyper Casual

Apps, für die Verbraucher mehr als 100 Millionen Dollar ausgeben, wuchsen um 20 %

Angeführt von TikTok (Anstieg um 90 % weltweit außerhalb Chinas) wurden 7 von 10 Minuten entweder mit sozialen, Foto- und/oder Video-Apps verbracht

Die weltweiten Verbraucherausgaben für Dating-Apps stiegen auf über 4,2 Milliarden Dollar (ein Anstieg um 55 % gegenüber 2019)

Die Verweildauer in Shopping-Apps erreichte 100 Milliarden Stunden, ein Anstieg um 18 % im Vergleich zum Vorjahr, angeführt von Fast Fashion, Social Shopping und den großen Anbietern

Lebensmittel- und Getränke-Apps erreichen mit 194 Milliarden Sessions im Jahr 2021 einen neuen Meilenstein (50 % mehr als im Vorjahr)

Metaverse katapultiert führende Avatar-Apps mit 160 % Wachstum im Jahresvergleich nach vorne

„Handys bringen uns näher zusammen, ob virtuell oder persönlich", sagte Krantz. „Die Zukunft wird auf einem immersiven Unterhaltungserlebnis basieren, das Sie schaffen. Du wirst dir keine Filme ansehen, du wirst in ihnen mitspielen."

Der diesjährige State of Mobile Report identifiziert Makrotrends für führende Marken und Publisher, um in den Bereichen Gaming, Fintech, Retail, Social, Video und mehr optimal zu performen. Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

Informationen zu App Annie:

App Annie ist der mobile Standard. Unser Ziel ist es, die ersten zu sein, die Verbraucher- und Marktdaten vereinen, um Erkenntnisse und Ergebnisse zu generieren, die die Macht der KI voll ausschöpfen. Wir bieten mehr als 1.300 Unternehmenskunden und über 1 Million registrierten Nutzern auf der ganzen Welt überzeugende digitale Erlebnisse. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco und wurde im Jahr 2010 gegründet.

SOURCE App Annie