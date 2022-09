"Hangzhou Expats" muestran el carácter inclusivo y el atractivo de Hangzhou

-Los "Hangzhou Expats" localizados en las redes sociales muestran el carácter inclusivo y el atractivo de Hangzhou

HANGZHOU, China, 27 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- "Hangzhou Expats", una serie de vídeos que muestran la vida de los extranjeros en Hangzhou, se ha convertido en un tema candente en un grupo de cuentas de redes sociales de la Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión y Turismo de Hangzhou. Los atractivos vídeos cortos, cuyo objetivo es mostrar la capacidad de inclusión de Hangzhou, han obtenido un gran número de visitas en las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube.

La empresaria rumana Ileana Maier dijo que vivir en Hangzhou es como vivir en el futuro. Para Benjamin Saltzman, profesor de Los Ángeles, Hangzhou es la combinación perfecta de tradición y modernidad. Todos ellos tienen sus propias razones para vivir en Hangzhou, según "Hangzhou Expats".

Tomando como telón de fondo el estilo de vida de Hangzhou, la serie de vídeos de ocho episodios mostraba la visión que los extranjeros tienen de la ciudad y sus apasionantes experiencias de vida en la ciudad.

Tosimitsu Takao, técnico informático de Japón, lleva cinco años viviendo en Hangzhou. Fue invitado ocasionalmente a formar parte de una banda chino-japonesa con sede en Hangzhou. Durante su formación y actuaciones, hizo muchos amigos que compartían gustos musicales similares. Takao también descubrió un bar japonés donde podía tomar una copa después del trabajo. "Ganar peso con los amigos" es la "prueba" de su felicidad en la vida de Hangzhou.

El escalador canadiense Joe Langwald se casó con una chica de Hangzhou y lleva 20 años viviendo en la ciudad. Ha pasado 10 años convirtiendo la montaña Lion's Head en la mayor zona de escalada, tanto de boulder como deportiva, del este de China. A Langwald le encanta el té verde de Hangzhou y los brotes de bambú de Lin' an. "No me preguntes si me gusta estar aquí, el tiempo lo dice todo", dijo.

"Hangzhou Expats" ha llamado la atención en las redes sociales inmediatamente después de sus primeros siete episodios, que se tradujeron en 350.000 visitas. Nardus Smith dejó un comentario: "Hace poco empecé a escalar en Hangzhou y ha sido maravilloso formar parte de una comunidad en la que extranjeros y locales se llevan bien de verdad", y sus comentarios fueron secundados por otros como "Realmente quiero vivir allí, Hangzhou es tan bonito".

¿Si la ciudad es inclusiva o no? Los expatriados que viven allí tienen la última palabra. Para los espectadores extranjeros que nunca han estado en Hangzhou, "Hangzhou Expats" les ofrece una presentación objetiva de la ciudad. Incluso pueden imaginar su futura vida en Hangzhou simplemente viendo estos vídeos.

Entre el primer grupo de ciudades chinas que promocionan el turismo en el extranjero a través de plataformas de medios sociales, Hangzhou se ha comprometido a desarrollar la comunicación internacional a través del intercambio cultural y la comunicación interactiva en los últimos diez años.

Hangzhou ha mostrado su estilo chino, su encanto local y su internacionalización al mundo mediante la organización de una serie de actividades de promoción, como la campaña de captación global "Marco Polo Moderno -Dr. Hangzhou", el Hangzhou Global Tour y el Hangzhou Global Qipao Festival.

A finales de agosto de 2022, más de 1,3 millones de personas seguían las cuentas de Facebook, Instagram y YouTube de la Oficina Municipal de Cultura, Radio, Televisión y Turismo de Hangzhou, con más de 35 millones de impresiones anuales y más de 1,74 millones de interacciones anuales (incluidas las visualizaciones de vídeos).

Una serie de actividades en curso y futuras, como el concurso de fotografía del Festival del Medio Otoño, los cómics interactivos Su Dongpo's New Life in Hangzhou, la colección de vídeos "Hello Hangzhou" en las redes sociales y las celebraciones de los festivales tradicionales chinos, los Juegos Asiáticos y otros temas de actualidad, han ofrecido a los aficionados extranjeros valiosas oportunidades de participar en el esfuerzo cultural y turístico global de Hangzhou.

SOURCE Hangzhou Municipal Bureau of Culture, Radio, TV and Tourism