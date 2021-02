Hank Azaria lidera la serie de póker en línea repleta de estrellas de los Home Games en PokerStars.net

Con el actor Hank Azaria como anfitrión, los amantes del póker y los seguidores de las celebridades están invitados a ver la acción desde la comodidad de su hogar. El primer home game con estrellas está en vivo en este momento en el canal de YouTube de PokerStars.net, con la participación de Hank y sus amigos Don Cheadle, Jon Hamm, Michael Ian Black, Josh Charles y Michael Cera, todos compitiendo para ganar la mayor parte de los USD 50.000 para la organización benéfica de su elección. Ninguna de las organizaciones benéficas elegidas quedará fuera, ya que los montos que PokerStars.net donará en nombre de cada celebridad estarán determinados por la cantidad de fichas de juego que cada jugador haya ganado al momento en que el Home Game llegue a su fin.

Junto con Azaria, hay muchos otros invitados listos para tomar un puesto caliente en la mesa de los Home Games, incluyendo a Amy Schumer y Jack Black.

El anfitrión Hank Azaria comentó: "Todo el Home Game de Hank gira en torno a una excelente compañía y buena conversación. Si bien esperamos que nuestro Home Game mantenga a todos entretenidos, también ha sido una oportunidad para seguir recaudando dinero para la caridad. Estoy encantado de haber podido trabajar con PokerStars.net en esta divertida serie, y espero que la gente lo disfrute tanto como nosotros disfrutamos jugando".

Rebecca McAdam Willetts, directora asociada de relaciones públicas del grupo de PokerStars.net, comentó: "Ofrecer entretenimiento a nuestra comunidad está en el centro de todo lo que hacemos en PokerStars.net, y el Home Game de Hank es un gran reflejo de esto. Nuestros Home Games son una excelente forma para que las personas se conecten y compitan gratuitamente desde casa. La pasión natural de Hank y de muchos de sus talentosos invitados por el póker ha hecho que reunirlos en torno a una buena causa sea un verdadero placer. Esperamos que también ofrezca entretenimiento a los espectadores en casa".

El primer episodio se puede ver aquí.

El Home Games de Hank es consecuencia del evento Stars CALL for Action realizado en mayo de 2020, donde más de USD 1 millón fueron donados a organizaciones benéficas gracias a que más de 90 celebridades se unieron para jugar póker. David Costabile arrasó en el torneo al lograr que se donaran USD 100.000 a World Central Kitchen, su organización benéfica elegida, que provee de alimentos a quienes más lo necesitan.

Los Home Games de PokerStars.net le permiten llevar su juego local al fieltro virtual, de manera que pueda jugar con amigos y familiares en cualquier lugar del mundo.

Juegue gratis en PokerStars.net

Este no es un sitio de apuestas y no ofrece oportunidades de ganar dinero real.

Nuestros juegos están dirigidos a personas de 18 años o más, exclusivamente con fines de diversión.

La práctica o el éxito en los juegos sociales no implica el éxito futuro en las apuestas con dinero real.

