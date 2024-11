Hanmi Pharmaceutical et Beijing Hanmi font progresser les essais cliniques du BH3120, développé conjointement, en tant qu'immunothérapie de nouvelle génération contre le cancer

Hanmi présente le poster de l'essai en cours sur le BH3120 à la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) aux États-Unis.

L'essai de phase 1 progresse sans problème, aucune toxicité limitant la dose n'ayant été observée

L'essai de phase 1 évaluant la combinaison du BH3120 et de la thérapie anti-PD-1 de MSD, KEYTRUDA® (pembrolizumab), est en cours.

SÉOUL, Corée du Sud, 26 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Les derniers progrès de l'essai clinique du BH3120, une immunothérapie innovante développée conjointement par Hanmi Pharmaceutical et Beijing Hanmi Pharmaceutical, ont récemment été présentés lors d'une conférence universitaire mondiale majeure, attirant une attention significative dans le domaine de l'immunothérapie.

Le 25 novembre, Hanmi a annoncé qu'elle avait présenté la recherche et les progrès cliniques du BH3120 lors d'une session de posters à la conférence de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), qui s'est tenue à Houston, aux États-Unis, du 6 au 10 novembre.

Le BH3120 est un nouveau médicament anticancéreux basé sur la plateforme de double anticorps brevetée de Hanmi, « Pentambody ». Cette technologie permet à un seul anticorps de se lier simultanément à deux cibles distinctes, ce qui permet une action anticancéreuse ciblée en attaquant spécifiquement les cellules cancéreuses tout en activant les cellules immunitaires pour renforcer les effets de l'immunothérapie.

Le BH3120 est conçu pour cibler PD-L1 sur les cellules cancéreuses et 4-1BB sur les cellules immunitaires, agissant ainsi comme un « pont » qui facilite la reconnaissance et l'élimination des cellules tumorales par les cellules immunitaires.

Alors que d'autres candidats anticorps ciblant le 4-1BB ont été confrontés à des problèmes d'efficacité anticancéreuse ou de sécurité, les études précliniques de BH3120 révèlent une solide efficacité anticancéreuse ainsi qu'un découplage unique de l'activité immunitaire entre le microenvironnement tumoral (TME) et les tissus normaux. Ce mécanisme distinct souligne le potentiel du BH3120 en tant que percée dans le développement d'une thérapie anticancéreuse efficace et plus sûre.

Lors de la présentation au SITC, Hanmi a décrit l'historique, la conception et les progrès cliniques du BH3120. Un essai clinique mondial de phase 1 est actuellement en cours en Corée du Sud et aux États-Unis, évaluant la sécurité et la tolérabilité du BH3120 en monothérapie chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques.

L'essai clinique de phase 1 a progressé sans heurts jusqu'à la cohorte 3 (1 mg/kg) de la phase d'escalade de dose, sans qu'aucune toxicité limitant la dose (DLT) ou réaction indésirable de grade 3 ou plus n'ait été observée à ce jour.

Le Dr Dong-wan Kim, directeur du Centre d'essais cliniques de l'hôpital de l'Université nationale de Séoul (département d'hémato-oncologie) et investigateur principal de l'essai clinique de phase 1 du BH3120, a déclaré : « L'essai clinique de phase 1 du BH3120 est une étape cruciale dans la vérification du potentiel de cette immunothérapie de nouvelle génération. Nous sommes optimistes quant à l'obtention de résultats positifs ». Il a ajouté : « Nous espérons que des recherches supplémentaires permettront d'établir que le BH3120 est une option de traitement efficace et sûre pour divers types de cancer, réduisant les effets secondaires souvent associés aux immunothérapies actuelles ».

Parallèlement, Hanmi mène également un essai de phase 1 pour évaluer la sécurité et l'efficacité du BH3120 en combinaison avec la thérapie anti-PD-1 de MSD (Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA), KEYTRUDA® (pembrolizumab) chez les patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques.

En septembre, Hanmi a obtenu l'approbation du ministère coréen de la sécurité alimentaire et pharmaceutique et de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour modifier le plan d'essai de la phase 1 afin d'évaluer le BH3120 en combinaison avec KEYTRUDA. Le développement clinique à grande échelle devrait commencer au début de l'année prochaine. Hanmi sera le sponsor principal et mènera l'essai clinique, tandis que MSD fournira KEYTRUDA pour l'essai.

Young Su Noh, directeur de l'équipe clinique ONCO de Hanmi, a souligné que « l'essai BH3120 représente une étape importante en tant que premier projet mondial de recherche clinique de Hanmi utilisant notre plateforme propriétaire Pentambody à double anticorps en immuno-oncologie, un domaine à la pointe de l'innovation en matière de traitement du cancer ». Il a poursuivi : « Nous sommes déterminés à mettre au point une immunothérapie de nouvelle génération qui surmonte les limites des traitements existants et améliore l'efficacité thérapeutique ».

