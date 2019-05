Hannah Getachew, la mensajera de la juventud de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, dijo que Nanjing es la Ciudad de la Bibliofilia

NANJING, China, 6 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Del 3 al 6 de abril, Hannah Getachew volvió a Nanjing con más de 100 representantes de 85 países para el 3er Foro de Jóvenes: creatividad y patrimonio a lo largo de la Ruta de la Seda. Esta vez, tuvo más tiempo para vivir la belleza literaria de esta "Ciudad de la Bibliofilia" en Oriente.

El año pasado, la respuesta del presidente Xi hizo que Hannah se volviera famosa en China. Por entonces, Hannah Getachew, que cursaba una maestría en derecho internacional en la Universidad de Pekín, participó en el 2do Foro de Jóvenes: creatividad y patrimonio a lo largo de la Ruta de la Seda. En Nanjing, escribió una carta al presidente Xi con su nombre chino "Wu Hanna".

Hannah dijo que le escribió al presidente Xi porque estaba "cautivada por la atmósfera de la ciudad, el entusiasmo de los representantes de la juventud y su deseo de intercambios culturales".

Dijo que pudo recibir una respuesta y le gustaría agradecer a Nanjing por sus hermosos artículos de papelería. El papel para la carta al presidente Xi fue un regalo que recibió durante su participación en el foro en Nanjing: un papel diseñado con las pinturas del "Diseño de Arte Shizhuzhai" de Nanjing. "Elegí este papel porque tiene una larga historia relacionada con su ciudad. Pensaré en los hermosos recuerdos en Nanjing cada vez que vea estos diseños bellísimos".

Hannah usó tres palabras para describir a Nanjing: histórica, literaria y creativa. "Lo que más me impresionó fue el entusiasmo de Nanjing por la literatura". Hannah dijo a los periodistas: "Disfrutamos de un ambiente literario intenso en la Librairie Avant-Garde y en la Biblioteca de Nanjing".

"La literatura puede ser la mayor área de cooperación con un gran potencial de desarrollo para Nanjing y Etiopía en el futuro", señaló Hannah. "El grupo de escritores etíopes ha crecido rápidamente. Creo que ambos lugares deberían aumentar los intercambios literarios. Me gustaría mucho colaborar en iniciativas de intercambios literarios y culturales".

FUENTE The Organizing Committee of the 3rd Youth Forum on Creativity and Heritage along the Silk Road

