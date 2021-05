Hannover Fairs México y Lead On firman acuerdo para impulsar la digitalización en ferias nacionales

Lead On es una empresa alemana especialista en estrategias de gestión de contactos de negocio a negocio (B2B), adquisición de nuevos clientes y posventa. Hannover Fairs Mexico, subsidiaria en el país de la organizadora de ferias alemana Deutsche Messe, busca a través de este acuerdo la adopción de tecnologías B2B enfocadas en manufactura, comercio y tecnologías de la información, para ampliar su gama de servicios. Mediante el acuerdo, HFM ofrecerá a sus expositores en ferias la App lead ONE, enfocada en aumentar contactos de negocios durante eventos, como parte de sus servicios integrales.

"A través de la cooperación estratégica con Hannover Fairs Mexico, Lead On está aprovechando los mercados de América del Norte y Centroamérica para ofrecer sus servicios a clientes europeos con la facilidad del idioma local y el conocimiento del mercado regional. Con ello, Lead On también se posiciona como un proveedor de servicios para empresas de América del Norte y Centroamérica que buscan expandirse a Europa. La mayoría de las empresas extranjeras comienzan sus operaciones en Europa con una pequeña organización de ventas y servicios, por lo que necesitan apoyo en la generación de contactos de negocio para ganar rápidamente su cuota de mercado", señaló Oliver Nolte, Director General de Lead On.

Por su parte, Bernd Rohde, Director General de HFM, mencionó que: "La cooperación con Lead On es otro paso hacia la diversificación de nuestros servicios. Con Lead On estamos muy contentos de tener a un socio innovador en la gestión de contactos de negocios y posventa que nos dé un valor agregado para nuestras ferias, en especial en esta coyuntura de reactivación económica que ha impulsado el uso de las tecnologías a niveles más altos".

"Esta gama de productos adicionales ofrecerá a nuestros clientes grandes oportunidades para la adquisición y retención de clientes", afirmó Thorsten Hofmann, Subdirector de HFM. "El ofrecimiento de nuestra App lead ONE a todos los expositores y red de clientes de todas las ferias comerciales organizadas por HFM es un hito para nuestra división", dijo Boris Ringwald, Director de Ventas y Marketing de Lead On.

