Hanshow dévoile xPilot en collaboration avec Microsoft, un assistant d'exécution opérationnelle en magasin alimenté par l'IA

SINGAPOUR, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, leader mondial des solutions digitales pour le commerce, annonce le lancement de xPilot, un assistant d'exécution opérationnelle en magasin alimenté par l'intelligence artificielle. Développé en collaboration avec Microsoft et présenté à l'occasion du NRF 2026 APAC, xPilot s'appuie sur la technologie de Store Digital Twin de Hanshow pour aider les enseignes à piloter leurs opérations en temps réel. Ce lancement marque une nouvelle étape dans la collaboration entre Hanshow et Microsoft autour du développement d'architectures ouvertes et évolutives de Store Digital Twin pour le commerce physique. Elle s'inscrit également dans la volonté des deux entreprises de favoriser un écosystème technologique ouvert permettant aux enseignes, partenaires technologiques et applications IoT de partager, exploiter et agir sur les données magasin en temps réel.

xPilot

xPilot : transformer les données magasin en actions en temps réel

Développé sur Microsoft Azure, xPilot s'appuie sur Microsoft Fabric pour unifier les données issues des équipements présents en magasin avec les données métier des enseignes, créant ainsi une base de données connectée pour les opérations retail en temps réel. Sur cette fondation, les AI Agents alimentés par Microsoft Foundry permettent de transformer les signaux collectés en magasin en décisions plus rapides et en une exécution plus cohérente à travers l'ensemble des points de vente.

Alors que les enseignes du monde entier ont massivement investi dans la donnée et l'analytique, beaucoup peinent encore à transformer ces informations en actions cohérentes et reproductibles à grande échelle dans leurs réseaux de magasins. Conçu comme un agent IA dédié au retail et un assistant d'exécution intelligent, xPilot combine collecte de données en temps réel, prise de décision pilotée par l'IA et workflows automatisés. Intégré au jumeau numérique du magasin (Store Digital Twin), xPilot enrichit en continu sa représentation du magasin grâce aux données provenant des étagères intelligentes, des chariots connectés, des robots autonomes, des systèmes opérationnels et des autres points de contact IoT présents dans le magasin. xPilot s'appuie également sur l'infrastructure cloud sécurisée et évolutive de Microsoft ainsi que sur ses capacités d'AI Agents afin de permettre des déploiements fiables à l'échelle de l'entreprise, quels que soient les marchés ou les régions concernés.

Une visibilité en temps réel au service de l'exécution opérationnelle

Pour les enseignes, xPilot apporte une valeur opérationnelle immédiate. Les équipes magasin bénéficient d'une visibilité en temps réel sur la disponibilité des produits en rayon, la conformité aux planogrammes et les alertes opérationnelles. Elles peuvent déclencher instantanément des tâches pour les collaborateurs ou des actions automatisées selon leur niveau de priorité. Les enseignes bénéficient également de heatmaps en temps réel couvrant les ventes, le trafic, les taux de conversion, l'activité des équipes et la consommation énergétique. Ces informations contribuent à standardiser l'exécution opérationnelle, à réduire les pertes de ventes et à améliorer l'efficacité opérationnelle à l'échelle du réseau de magasins. Grâce à son architecture ouverte, xPilot peut également s'intégrer aux applications développées par les partenaires de l'écosystème dans des domaines tels que le merchandising, la supply chain, les opérations magasin ou encore l'engagement client.

Rainbow parmi les premiers utilisateurs de xPilot

Rainbow, l'une des principales enseignes de distribution en Chine, figure parmi les premiers distributeurs à déployer xPilot en environnement réel. En tant qu'utilisateur précurseur, l'enseigne utilise la plateforme afin de valider la capacité de la technologie de Store Digital Twin à transformer les données magasin en temps réel en une exécution cohérente à grande échelle. En associant xPilot aux solutions IoT de Hanshow déjà déployées dans ses magasins, Rainbow passe progressivement d'inspections manuelles à des workflows pilotés par l'intelligence. L'enseigne améliore ainsi sa réactivité en matière de conformité des implantations, d'exactitude des prix affichés et de gestion des stocks.

Une nouvelle étape dans la stratégie Store Digital Twin de Hanshow

Pour Hanshow, le lancement de xPilot constitue une nouvelle avancée dans l'innovation au service du commerce intelligent. La plateforme marque une nouvelle étape dans l'évolution de l'écosystème Store Digital Twin de Hanshow, qui s'étend désormais au-delà de l'infrastructure digitale du magasin pour intégrer une exécution opérationnelle pilotée par l'intelligence.

« Notre collaboration avec Microsoft et de nombreux partenaires a permis de poser les fondations du Store Digital Twin », déclare Relvin Sun, Dean of Hanshow Retail Research Institute. « Avec xPilot, cette vision devient une réalité. La plateforme transforme les informations en actions en temps réel et permet aux enseignes comme à leurs fournisseurs de passer d'une gestion réactive à une exécution pilotée par l'intelligence. »

« Les enseignes n'ont pas besoin de davantage d'outils en magasin ; elles ont besoin de davantage d'intelligence », ajoute Christian O'Donohue, Senior Industry Advisor, Retail and Consumer Goods chez Microsoft. « En associant un Store Digital Twin en temps réel, une plateforme de données unifiée et des AI Agents, les équipes peuvent passer de l'observation à l'action en temps réel, renforçant ainsi l'intelligence opérationnelle des magasins et accélérant leur transformation vers le magasin du futur. »

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