Hanshow stellt auf der NRF 2026 APAC in Zusammenarbeit mit Microsoft xPilot vor, einen KI-gestützten Echtzeit-Assistenten für die Filialausführung

SINGAPUR, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, ein weltweit führender Anbieter digitaler Lösungen für den Einzelhandel, kündigte auf der NRF 2026 APAC in Zusammenarbeit mit Microsoft die Einführung von xPilot an, einem KI-gestützten Echtzeit-Assistenten für die Filialausführung, der auf der digitalen Zwillingstechnologie von Hanshow basiert. Die Markteinführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der laufenden Zusammenarbeit zwischen Hanshow und Microsoft dar, um offene, skalierbare Store-Digital-Twin-Frameworks für den physischen Einzelhandel zu entwickeln und gleichzeitig ein offenes Technologie-Ökosystem für den Einzelhandel voranzutreiben, das es Einzelhändlern, Lösungspartnern und In-Store-IoT-Anwendungen ermöglicht, sich zu verbinden, zu integrieren und auf der Grundlage von Echtzeit-Store-Intelligence zu handeln.

xPilot

xPilot basiert auf Microsoft Azure und nutzt Microsoft Fabric, um die Sensordaten in den Geschäften mit den Geschäftsdaten der Einzelhändler zu vereinen und so eine vernetzte Datengrundlage für den Einzelhandel in Echtzeit zu schaffen. Auf dieser Grundlage helfen KI-Agenten auf Basis von Microsoft Foundry dabei, Live-Signale in schnellere Entscheidungen und eine konsistentere Umsetzung im Filialbetrieb umzuwandeln.

Obwohl Einzelhändler weltweit stark in Daten und Analysen investiert haben, haben viele immer noch Schwierigkeiten, die gewonnenen Erkenntnisse in konsistente, skalierbare Maßnahmen in den Geschäften umzusetzen. xPilot wurde als nativer KI-Agent für den Einzelhandel und intelligenter Ausführungsassistent entwickelt. Die Lösung kombiniert Echtzeit-Sensorik, KI-gestützte Entscheidungsfindung und automatisierte Workflows und speist kontinuierlich Daten aus intelligenten Regalen, Einkaufswagen, In-Store-Robotik, operativen Systemen und weiteren IoT-Touchpoints in den Store Digital Twin ein. xPilot basiert auf Microsoft Azure und nutzt die sichere, skalierbare Cloud-Infrastruktur und die KI-Agentenfunktionen von Microsoft, um eine vertrauenswürdige, unternehmensgerechte Bereitstellung in verschiedenen Märkten und Regionen zu unterstützen.

Für Einzelhändler bietet xPilot einen unmittelbaren operativen Nutzen. Die Filialteams erhalten in Echtzeit Einblick in die Regalverfügbarkeit, die Einhaltung von Planogrammen und betriebliche Warnmeldungen und können priorisierte Personalaufgaben oder automatisierte Maßnahmen unmittelbar auslösen. Einzelhändler profitieren von Live-Heatmaps, die Umsatz, Kundenfrequenz, Konversion, Arbeits- und Energieverbrauch abbilden und dazu beitragen, die Ausführung zu standardisieren, Umsatzverluste zu reduzieren und die betriebliche Effizienz in allen Filialnetzen zu verbessern. Die offene Architektur von xPilot unterstützt auch die Integration mit Anwendungen von Ökosystempartnern in den Bereichen Merchandising, Lieferkette, Filialbetrieb und Kundenbindung.

Rainbow Department Store, ein führendes Einzelhandelsunternehmen in China, gehört zu den ersten Einzelhändlern, die xPilot in einer realen Ladenumgebung einsetzen. Als einer der ersten Kunden nutzt Rainbow den Assistenten, um zu testen, wie die Technologie des digitalen Zwillings Echtzeitinformationen aus der Filiale in eine konsistente operative Umsetzung über ein großes Filialnetz hinweg überführen kann. Durch die Integration von xPilot mit den In-Store-IoT-Lösungen von Hanshow geht Rainbow von manuellen Inspektionen zu intelligenten Arbeitsabläufen über, die eine schnellere Reaktion auf Platzierungs- und Präsentationsvorgaben, eine genaue Preisgestaltung und eine Bestandsverwaltung ermöglichen.

Für Hanshow markiert die Einführung von xPilot den Eintritt in eine neue Phase der intelligenten Einzelhandelsinnovation, indem das Unternehmen sein digitales Zwillings-Ökosystem von der digitalen Infrastruktur in den Geschäften bis hin zur intelligenten operativen Umsetzung ausweitet.

„Unsere Zusammenarbeit mit Microsoft und vielen Partnern hat den Grundstein für den Store Digital Twin gelegt", sagt Relvin Sun, Dean des Hanshow Retail Research Institute. „Mit xPilot wird diese Vision Wirklichkeit. Erkenntnisse werden in Echtzeit in Maßnahmen umgesetzt, sodass Einzelhändler und Lieferanten von reaktiven Abläufen zu einer proaktiven, datenbasierten Umsetzung übergehen können."

„Einzelhändler brauchen nicht mehr Tools im Laden – sie brauchen mehr Intelligenz. Ein digitaler Zwilling der Filiale in Echtzeit, gepaart mit vereinheitlichten Daten und KI-Agenten, hilft den Teams dabei, nicht nur zu sehen, was passiert, sondern auch sofort zu handeln – und damit den Store IQ zu erhöhen und die Entwicklung hin zu einem Frontier Store zu beschleunigen", so Christian O'Donohue, Senior Industry Advisor für Einzelhandel und Konsumgüter bei Microsoft.

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