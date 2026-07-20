Hanshow Energy présente ses solutions de gestion énergétique intégrée à Intersolar Europe 2026

MUNICH, 20 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, fournisseur de solutions digitales pour le commerce, a participé à Intersolar Europe 2026 à travers son activité Hanshow Energy. L'entreprise y a présenté ses solutions de gestion énergétique intégrée, conçues pour accompagner les entreprises des secteurs commercial et industriel dans l'amélioration de leur efficacité énergétique, de leur flexibilité et de la résilience de leurs opérations.

À l'occasion d'Intersolar Europe, qui s'est tenu du 23 au 25 juin à Munich, Hanshow Energy a présenté son expertise dans les domaines du photovoltaïque, du stockage d'énergie, de la recharge pour véhicules électriques, de la gestion intelligente de l'énergie et de l'accompagnement local des projets, sous le thème « Turning Energy Data into Business Performance ».

Face à la hausse des coûts de l'énergie, à l'accélération de l'électrification des usages et à une volatilité croissante de l'approvisionnement et des prix de l'énergie, la gestion de l'énergie devient un levier de plus en plus stratégique pour la performance des entreprises. Pour les entreprises des secteurs du commerce et de l'industrie, l'enjeu ne se limite plus à produire de l'énergie renouvelable : il consiste également à la produire, la stocker, la piloter et l'optimiser au sein de leurs environnements opérationnels.

Pour répondre à ces enjeux, Hanshow Energy s'appuie sur une approche intégrée, fondée notamment sur la combinaison du photovoltaïque et du stockage par batteries, ainsi que sur la gestion de la flexibilité énergétique. Cette approche aide les entreprises à réduire leurs coûts, améliorer leur efficacité énergétique et renforcer la résilience de leurs opérations.

Une solution énergétique intégrée pour les entreprises des secteurs commercial et industriel

À Intersolar Europe 2026, Hanshow Energy a présenté la manière dont ses solutions de gestion énergétique intégrée permettent aux entreprises des secteurs commercial et industriel de gérer leur énergie plus efficacement dans des environnements opérationnels complexes.

En réunissant la production d'énergie renouvelable, le stockage d'énergie, la recharge des véhicules électriques, la gestion de l'énergie et l'optimisation fondée sur les données, Hanshow Energy permet à ses clients d'intégrer la production, le stockage, la consommation et le pilotage de l'énergie au sein d'un système plus cohérent, plus flexible et mieux coordonné.

Le photovoltaïque permet aux entreprises d'accéder à une production d'énergie renouvelable à moindre coût. Le stockage améliore la valorisation de cette énergie en facilitant l'équilibrage entre l'offre et la demande, en renforçant la flexibilité du système et en optimisant les usages énergétiques. La gestion intelligente de l'énergie relie la production, le stockage, les infrastructures de recharge, les équipements et les données énergétiques afin d'aider les entreprises à prendre des décisions plus éclairées à l'échelle de leurs sites et de leurs opérations.

Ensemble, ces différentes capacités permettent de transformer l'énergie d'un poste de coût en une ressource opérationnelle maîtrisée.

Deux solutions clés constituent le socle de cet écosystème intégré :

NexGrid, une plateforme avancée de gestion de l'énergie permettant de superviser, piloter et optimiser de manière centralisée les installations photovoltaïques, les systèmes de stockage, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques ainsi que les actifs énergétiques distribués.

NexOptim, une solution intelligente de gestion des équipements en magasin offrant des fonctionnalités de supervision en temps réel, de contrôle à distance, d'automatisation des opérations, de maintenance prédictive et d'optimisation énergétique grâce à l'Internet des Objets (IoT) et à l'analyse des données.

« Fournir des services énergétiques numériques à l'ère de l'intelligence artificielle et des nouvelles énergies constitue une mission essentielle pour Hanshow », déclare Hang Shi, General Manager of Digital Energy Solutions chez Hanshow. « NexOptim intègre des technologies d'intelligence artificielle afin d'accompagner la gestion de la demande et l'optimisation de la consommation énergétique des sites commerciaux et industriels, tandis que NexGrid assure l'interconnexion entre la production d'énergie, les échanges avec le réseau électrique, le stockage et les ressources énergétiques distribuées. Cette approche s'inscrit pleinement dans les stratégies émergentes de flexibilité énergétique en Europe et permet aux exploitants de sites commerciaux et industriels, ainsi qu'aux investisseurs du secteur de l'énergie, de maximiser la valeur de leurs actifs énergétiques. »

Un accompagnement local et un support flexible

Au-delà de ses technologies et de l'intégration de ses solutions, Hanshow Energy a également mis en avant, lors d'Intersolar Europe 2026, ses capacités d'accompagnement de proximité.

L'entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients et partenaires locaux afin de comprendre les besoins propres à chaque projet, de répondre rapidement aux contraintes opérationnelles et d'assurer un accompagnement flexible tout au long des phases de développement et de déploiement.

Cette approche orientée services reflète l'ADN de Hanshow : réactivité, qualité d'exécution, flexibilité et capacité à accompagner ses clients dans la résolution de problématiques opérationnelles concrètes au sein d'environnements de marché complexes.

Alors que les enjeux énergétiques occupent une place croissante dans les activités des entreprises des secteurs commercial et industriel, Hanshow Energy poursuivra le développement de ses solutions intégrées afin d'accompagner ses clients dans la mise en œuvre d'opérations énergétiques toujours plus efficaces, plus flexibles et plus résilientes.