Hanshow présente son écosystème Smart Cart au Consumer Goods Forum Global Summit 2026 et partage sa vision du magasin de demain

VIENNE, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, leader mondial des solutions digitales pour le commerce, a organisé une table ronde intitulée « Smart Cart Revolution in Physical Retail » à l'occasion du Consumer Goods Forum Global Summit 2026 (CGF). Cette table ronde a réuni des dirigeants de premier plan issus de l'ensemble de l'écosystème du commerce afin d'explorer la manière dont les chariots intelligents (Smart Carts) redéfinissent l'avenir du magasin physique.

Repenser les enjeux : les trois paradoxes du commerce physique

Smart Cart Revolution in Physical Retail

Cette session spéciale était animée par Philippe Brochard, Président du Comité consultatif de Hanshow. En introduction, il a présenté le Smart Cart non pas comme un simple équipement technologique, mais comme une réponse stratégique aux déséquilibres croissants entre les contraintes opérationnelles des enseignes, les attentes des consommateurs et les exigences des marques.

Il a mis en lumière trois paradoxes majeurs qui façonnent aujourd'hui l'avenir du commerce physique :

des consommateurs toujours plus connectés qui évoluent dans des magasins physiques

la nécessité de fournir un accompagnement personnalisé, pertinent et digne de confiance, sans tomber dans une approche commerciale intrusive

une demande croissante des marques pour des solutions de Retail Media capables de démontrer un impact mesurable.

Les distributeurs font aujourd'hui face à des défis croissants liés à la prévention des pertes, aux difficultés de recrutement et à une complexité opérationnelle toujours plus forte. Les Smart Carts apportent une réponse concrète à ces enjeux tout en ouvrant la voie à une transformation plus large : reconnecter le magasin physique aux consommateurs connectés grâce à l'intégration d'une intelligence digitale, d'un accompagnement contextualisé et de capacités de Retail Media mesurables tout au long du parcours d'achat. Cette évolution fait des chariots intelligents bien plus qu'une innovation technologique : ils deviennent une véritable plateforme de transformation, rendue possible par la collaboration de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du magasin.

L'écosystème au service de la transformation du magasin

Concrétiser cette vision dans les magasins ne repose pas sur une technologie unique. Cela nécessite une intégration étroite entre des équipements fiables, des logiciels avancés, des capacités de personnalisation en temps réel, des solutions de Retail Media et une gestion fluide des opérations en magasin.

Autour de la table étaient réunis des experts des opérations en magasin, des plateformes logicielles et du Retail Media afin d'offrir une vision globale de la manière dont les chariots intelligents peuvent passer du stade de l'innovation à celui d'un déploiement à grande échelle.

Michel Itié, Directeur de la Transformation chez Infomil (E.Leclerc), a partagé son retour d'expérience sur le déploiement de Scan & Go et la digitalisation des magasins. Il a souligné l'importance de la fiabilité des solutions, de l'état de préparation des magasins et de la rigueur dans l'exécution afin que les Smart Carts créent de la valeur à la fois pour les consommateurs et les équipes en magasin.

« Scan & Go est désormais solidement ancré dans les habitudes d'achat, avec un fort taux d'adoption et des paniers moyens élevés en magasin. Il existe toutefois encore un écart important entre son utilisation et sa monétisation. En évoluant vers une plateforme de Retail Media, cette solution peut générer une nouvelle source de valeur, tant pour les distributeurs que pour les marques, directement au moment de l'achat, là où les décisions se prennent. » a déclaré Michel Itié.

Florian Burgstaller, CEO de shopreme, s'est quant à lui intéressé au rôle du système d'exploitation des chariots intelligents, véritable couche d'interconnexion entre les attentes numériques des consommateurs et les réalités opérationnelles du magasin. Cette approche permet de renforcer la prévention des pertes, de fluidifier le passage en caisse et de proposer des interactions contextualisées, sans perturber l'expérience d'achat.

« L'avenir du commerce physique ne peut plus reposer sur des solutions isolées. Les distributeurs ont besoin d'écosystèmes connectés capables de déployer l'innovation à grande échelle, tout en leur offrant la flexibilité nécessaire pour s'adapter à un environnement en constante évolution. » Florian Burgstaller a également souligné que la collaboration entre shopreme, Hanshow et Lucky Cart « apporte la précision du digital au magasin physique et permet aux distributeurs de dépasser les silos pour créer des expériences mesurables et déployables à grande échelle. »

Romain Charles, CEO de Lucky Cart, a abordé le « paradoxe de la preuve » du point de vue des marques. Il a expliqué que les Smart Carts permettent désormais d'apporter au magasin physique le même niveau de précision que le Retail Media en ligne, avec des performances mesurables et des technologies déjà prêtes à être déployées.

« L'avenir du retail repose sur un Smart Commerce où la précision du numérique permet de personnaliser l'expérience en magasin. Une approche centrée sur le consommateur implique que la technologie accompagne sans jamais s'imposer, comme un véritable copilote. En redonnant au magasin toute son attractivité grâce à des expériences intelligentes et pertinentes, nous réunissons le meilleur du commerce en ligne et du magasin physique pour créer de la valeur supplémentaire pour les marques comme pour les distributeurs. »

En conclusion, les intervenants ont partagé un constat commun : la révolution des Smart Carts va bien au-delà du chariot lui-même. La prochaine étape consiste à repenser collectivement la chaîne de valeur du magasin grâce à une collaboration renforcée entre les différents acteurs de l'écosystème, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le commerce physique.

De la vision à l'action : réinventer l'expérience du magasin intelligent

En prolongement des échanges, Hanshow a présenté son Store Digital Twin sur son espace d'exposition, démontrant comment l'intelligence en temps réel permet de connecter les consommateurs, les produits, les opérations et le Retail Media au sein d'un même écosystème.

« Le Smart Cart, intégrant une plateforme de Retail Media embarquée et immédiatement activable, constitue la passerelle ultime entre le commerce en ligne et le magasin physique, en offrant le même niveau de ciblage des consommateurs et d'expérience client. », déclare Philippe Brochard, Président du Comité consultatif de Hanshow. « Avec le Store Digital Twin, nous passons de points de contact isolés à une représentation vivante et en temps réel de l'écosystème du magasin. C'est ainsi que nous réinventons l'expérience du commerce physique et permettons au magasin de rester pertinent et résilient à l'ère d'un commerce digital-first piloté par les agents d'IA. »

Dans cette dynamique, Hanshow poursuivra le développement de son écosystème de partenaires afin d'accompagner les distributeurs dans la transformation de leurs magasins en environnements plus intelligents, plus performants et davantage centrés sur l'expérience client.