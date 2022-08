Hantec Markets assina um acordo de patrocínio com a equipe Haas de F1 durante a temporada de 2023

Atualmente, a equipe Haas de F1 ocupa o sétimo lugar no Campeonato Mundial de Construtores, com 34 pontos.

O logotipo da marca Hantec Markets será exibido no nariz do carro de corrida e incluirá toda a sua branding nos boxes da equipe Haas. O logotipo de Hantec também será exibido nos uniformes dos pilotos da Haas, Mick Schumacher e Kevin Magnussen.

No início deste mês, a Hantec Markets divulgou uma campanha global de renovação de marca que incluiu um novo site (https://hmarkets.com/) e uma estratégia de crescimento renovada para direcionar a próxima fase de seu desenvolvimento dinâmico. A equipe da Hantec apresentou a hashtag #TimeToStrike para representar este momento de crescimento da Hantec Markets.

"Temos o prazer de receber a Hantec Markets e esperamos uma parceria de trabalho produtiva para o resto da temporada 2022 da Fórmula 1 e no futuro", afirmou Guenther Steiner, diretor de equipe da Haas. "A Hantec Markets oferece inovação para as pessoas nos mercados econômicos emergentes para que possam aproveitar todo seu potencial financeiro. É semelhante ao tipo de colaboração que acontece em nossos boxes. Queremos oferecer aos nossos pilotos esse tipo de inovação para que possam ter o carro mais rápido da pista."

"A Hantec Markets e a Haas são marcas globais que se esforçam pela velocidade e perfeição em alguns dos ambientes mais competitivos", disse Nader Nurmohamed, diretor de operações da Hantec Markets. "A integridade, a paixão e o ambiente familiar da equipe Haas de F1 têm sido a força motriz por trás de suas conquistas e metas futuras. A Hantec Markets compartilha esse espírito e o cultiva através da adaptação de nossos serviços às necessidades de nossos clientes. Nos esforçamos para oferecer uma experiência comercial inigualável a nossos clientes, com a mesma atenção aos detalhes e serviço que a Guenther e a Haas aportam a cada corrida."

Sobre a Hantec Markets

A Hantec Markets oferece trading alavancado em divisas, lingotes, ações e commodities, por meio das plataformas MT4 e MT5 de múltiplos ativos. Os 32 anos de experiência e expertise inigualável da empresa permitem que ela ofereça profundas estruturas de liquidez, estruturas de comissões personalizadas para seus clientes, condições de negociação personalizáveis e inovação adaptável e com visão de futuro em um mercado em constante mudança. A Hantec Markets é uma subsidiária do premiado Hantec Group e oferece serviços em cinco continentes diferentes em sete jurisdições. Regulamentada no Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Hong Kong, Jordânia e Ilhas Maurício e vencedora do Global Forex Award 2021 na categoria Corretora Forex Mais Transparente, a missão da Hantec é empoderar a liberdade financeira, ser um parceiro em que os clientes possam confiar e criar oportunidades incomparáveis para o público em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1884213/Haas_F1_Team_car_with_Hantec_Markets_Logo.jpg

FONTE Hantec Markets

