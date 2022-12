Happy Vibes lance une vapoteuse jetable unique à longue durée de vie

TWIST fonctionne sur le mode « twist and go » et ne nécessite ni remplissage ni outil

LONDRES, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Happy Vibes, une entreprise basée au Royaume-Uni, lance une nouvelle vapoteuse de haute qualité nommée TWIST. En tant que leader innovant en matière de vapotage, Happy Vibes cherche à combler une lacune sur le marché avec son nouveau produit.

TWIST est le premier dispositif de ce type qui offre un moyen légal de répondre aux besoins des clients. Il est doté de quatre pods différents, permettant d'accueillir jusqu'à quatre saveurs différentes parmi les 20 proposées par l'entreprise aux vapoteurs. Lancement prévu le 25 novembre au Royaume-Uni.

Les vapoteurs doivent simplement « twister » le haut de la vapoteuse pour changer de saveur. C'est un concept nouveau : utilisez une saveur unique ou plusieurs saveurs dans le même appareil. Pas besoin d'outils, pas besoin de verser et d'en mettre partout : c'est le « twist and go » ! Elle est facile et pratique à utiliser, permettant aux vapoteurs de profiter de leur appareil sans avoir à l'ouvrir et à remplir un réservoir.

Harry Williams, directeur marketing chez Happy Vibes, a déclaré que de nombreuses innovations étaient en cours de développement en coulisses, et qu'il était impatient de présenter la nouvelle gamme au public ; à l'heure actuelle, de nombreux produits sont en phase finale d'essai, visant à sensibiliser le public à un vapotage respectueux de l'environnement.

Happy Vibes propose également un programme de recyclage unique pour ses appareils jetables. Selon les études de marché, cet aspect devrait être très populaire dans les prochains mois. Les gens sont devenus conscients des questions environnementales et se demandent ce qui arrive à leurs appareils jetables quand ils n'en ont plus besoin. L'entreprise brandit le slogan de son programme de recyclage : « la fin n'est que le début ».

Happy Vibes prévoit un nouveau « pas dans la bonne direction » avec le lacement de son appareil « Reuse », une vapoteuse fabriquée à partir de paille et de plastique biodégradable et doté d'un port de charge USB-C, un produit qui vise à repousser les limites des produits respectueux de l'environnement.

TWIST sera disponible le 25 novembre. Consultez le site HappyVibesVape.com pour en savoir plus sur TWIST ou tout autre produit de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1961651/Picture.jpg

SOURCE HAPPY VIBES INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED