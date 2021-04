Harbour Air, magniX et H55 s'associent pour créer le premier avion commercial entièrement électrique certifié au monde

Suite au succès du premier vol de l'eBeaver d'Harbour Air alimenté par magniX en décembre 2019 et les vols d'essai en cours, les entreprises se sont associées à H55 pour concrétiser leur vision commune d'une aviation commerciale propre, efficace et silencieuse d'ici 2022. H55 proposera sa technologie de batterie modulaire éprouvée pour améliorer le rapport poids/équilibre et l'endurance de l'eBeaver. Les modules de batterie de la société ont l'une des densités d'énergie les plus élevées du marché et fourniront l'ensemble du système de stockage d'énergie et la surveillance redondante de la batterie au niveau des cellules pour l'eBeaver.

André Borschberg, président exécutif de H55, commente le partenariat : « Nous avons été séduits par la vision, l'esprit pionnier et l'engagement de Harbour Air et de magniX pour rendre l'aviation propre. Cette collaboration permettra de maximiser nos synergies et nos complémentarités. Nous comprenons tous que le chemin vers l'aviation électrique est complexe. Mais en même temps, en unissant nos forces et notre expérience la certification en sera accélérée. Et cela engendrera une commercialisation rapide et sûre, qui permettra de populariser l'aviation électrique. »

« Je suis convaincu que H55 est l'entreprise leader en matière de solutions de batteries pour l'aviation », déclare Greg McDougall, PDG de Harbour Air. « Le fait qu'ils soient partenaires du développement de l'ePlane signifie que nous serons en mesure d'être à la pointe du mouvement mondial en faveur de l'aviation électrique. »

« Ce partenariat est un nouveau pas en avant dans notre vision de faire des avions entièrement électriques sans émissions une réalité », a déclaré Roei Ganzarski, PDG de magniX. « Avec Harbour Air en tête pour devenir une compagnie aérienne entièrement électrique, la technologie de batterie de H55 et la propulsion éprouvée en vol de magniX, nous sommes face à un avenir électrisant. »

Depuis son vol inaugural en 2019, l'eBeaver a effectué des vols d'essais pour mesurer et recueillir des données sur les performances en vol de croisière, l'efficacité de la poussée au décollage, les interférences électromagnétiques (EMI), la logique du logiciel de gestion des batteries, les nuisances sonores, et plus encore. magniX, Harbour Air et H55 collaboreront afin d'optimiser la conception de l'unité de propulsion électrique (EPU), du système de stockage d'énergie (ESS) et des systèmes d'aéronef connexes en fonction des vols d'essais en cours.

À propos de Harbour Air

Fondée en 1982 avec deux petits hydravions, Harbour Air est la plus grande compagnie aérienne d'hydravions d'Amérique du Nord et la première à être entièrement neutre en carbone. Le service international d'hydravions de la compagnie, qui était à l'origine un service pour l'industrie forestière en Colombie-Britannique, représente désormais une expérience incontournable sur la côte ouest. Avec une flotte de plus de 40 avions, Harbour Air propose jusqu'à 300 vols réguliers par jour, des circuits touristiques, des forfaits aventure et des vols privés. Avec un important service de vols réguliers reliant le centre-ville de Vancouver, Victoria, Seattle (WA), Nanaimo, Tofino, Whistler, Richmond (YVR South), Sechelt, Salt Spring Island, Pitt Meadows, Maple Bay et Comox. Pour plus d'informations, consultez le site www.harbourair.com .

À propos de magniX

Basée à Everett, WA, avec des installations d'ingénierie à Redmond et en Australie, magniX propose des systèmes de propulsion électrique révolutionnaires pour les avions afin de répondre aux exigences de production électrique et de couple pour l'aérospatiale commerciale durable et la défense. Grâce à sa technologie exclusive, magniX propose une gamme de solutions pour divers systèmes aéronautiques, notamment les avions à voilure fixe, les giravions et les avions à voilure tournante. Pour plus d'informations, consultez le site : www.magnix.aero.

À propos de H55

La mission de H55 est de rendre le transport aérien, silencieux, propre et abordable. La technologie de propulsion électrique et de gestion des batteries brevetées et certifiées de la société permet de proposer des solutions axées sur le client en matière de propulsion électrique pour les conceptions d'avions existants, les futurs concepts de VTOL et d'e-Commuter. Le cœur de la technologie exclusive de H55 est axé sur un système intégré de gestion de l'alimentation, de la propulsion et des batteries, qui comprend des blocs de batteries, des connecteurs, un moteur, une commande moteur, une interface de pilotage et des commandes d'alimentation. L'expertise de H55 se situe dans le domaine des systèmes modulaires de stockage et de gestion de batteries certifiés pour l'aviation. Les solutions de la société ont déjà été démontrées avec sa première application client, le Bristell Energic. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.h55.ch .

