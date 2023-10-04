Hard Rock и Лео Месси впервые представляют детское меню The Hard Rock Messi Kids Menu

04 Oct, 2023, 10:27 ET
ГОЛЛИВУД, Флорида, 4 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сотрудничество Hard Rock International с глобальным амбассадором бренда Лео Месси (Leo Messi) выходит на новый уровень с первым в истории меню Месси для детей The Hard Rock Messi Kids Menu. Сегодня это меню станет доступно во всех участвующих ресторанах Hard Rock Cafe и в ряде отелей и казино Hard Rock в мире. Расширяя сотрудничество Hard Rock International с всемирно известным футбольным гением, в меню «The Hard Rock Messi Kids Menu» рестораны представят бургер Messi X Burger, сендвич Messi Golden Chicken Sandwich и другие предложения для детей, а также специальную отсылка к символу международного спорта в виде миниатюрной игрушки «золотой мяч», коллекционного плаката, расписания мероприятий и наклеек с каждым заказом в подарок.
«У меня как отца трех детей всегда была особая связь с детьми, — сказал Лео Месси. — Теперь вместе с партнерами из Hard Rock мы представляем новое детское меню, предлагая семьям разнообразную вкусную еду и веселье во время еды».
Фанаты также могут унести с собой немного волшебства Месси, благодаря новой коллекции сопутствующих товаров Hard Rock X Messi 3.0 для детей и взрослых, включающей знаменитую форму шеф-повара Месси детских размеров и специальный мяч для мини-футбола, в некоторых магазинах Rock Shop. Часть прибыли от продажи мячей для мини-футбола в магазинах Rock Shop будет передана детским благотворительным организациям по всему миру через фонд Hard Rock Heals Foundation.
«Мы очень рады нашему сотрудничеству с Лео Месси при подготовке этого специального дополнения к меню Hard Rock, — сказал Джим Аллен (Jim Allen), глава Hard Rock International. — Мы знаем, как сильно дети и их родители восторгаются Лео, и мы с гордостью предлагаем нечто полезное для всей семьи. Этим предложением можно будет воспользоваться при посещении наших ресторанов по всему миру».
В качестве дополнительного развлечения фанаты могут отсканировать QR-код, чтобы увидеть цифровое изображение самого Лео Месси на 360 градусов. Они могут посмотреть созданное при помощи ИИ изображение Месси с сандвичем Messi Chicken Sandwich или Месси, приветствующего фанатов в Hard Rock Cafe. Также цифровое объемное изображение обеспечивает доступ к покупке новых розничных предложений для детей и взрослых, настольной игры, загружаемых фоновых изображений и т. д.
Материалы с презентации детского меню The Hard Rock Messi Kids Menu можно найти по ссылкам на фотографии и видео-сюжет. Полный пресс-релиз см. по адресу https://news.hardrock.com/.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2237484/Hard_Rock_Messi_Kids_Menu.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/753406/4319506/HRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg
SOURCE Hard Rock International
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