Hard Rock и Лео Месси впервые представляют детское меню The Hard Rock Messi Kids Menu

News provided by

Hard Rock International

04 Oct, 2023, 10:27 ET

ГОЛЛИВУД, Флорида, 4 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сотрудничество Hard Rock International с глобальным амбассадором бренда Лео Месси (Leo Messi) выходит на новый уровень с первым в истории меню Месси для детей The Hard Rock Messi Kids Menu. Сегодня это меню станет доступно во всех участвующих ресторанах Hard Rock Cafe и в ряде отелей и казино Hard Rock в мире. Расширяя сотрудничество Hard Rock International с всемирно известным футбольным гением, в меню «The Hard Rock Messi Kids Menu» рестораны представят бургер Messi X Burger, сендвич Messi Golden Chicken Sandwich и другие предложения для детей, а также специальную отсылка к символу международного спорта в виде миниатюрной игрушки «золотой мяч», коллекционного плаката, расписания мероприятий и наклеек с каждым заказом в подарок.

Continue Reading
Hard Rock International and global brand ambassador, Leo Messi, announce their first-ever Messi menu for kids, “The Hard Rock Messi Kids Menu,” with help from Seminole Tribe of Florida and local South Florida community kids during the launch event at DRV PNK Stadium on October 2. (AJ Shorter / Hard Rock International)
Hard Rock International and global brand ambassador, Leo Messi, announce their first-ever Messi menu for kids, “The Hard Rock Messi Kids Menu,” with help from Seminole Tribe of Florida and local South Florida community kids during the launch event at DRV PNK Stadium on October 2. (AJ Shorter / Hard Rock International)

«У меня как отца трех детей всегда была особая связь с детьми, — сказал Лео Месси. — Теперь вместе с партнерами из Hard Rock мы представляем новое детское меню, предлагая семьям разнообразную вкусную еду и веселье во время еды».

Фанаты также могут унести с собой немного волшебства Месси, благодаря новой коллекции сопутствующих товаров Hard Rock X Messi 3.0 для детей и взрослых, включающей знаменитую форму шеф-повара Месси детских размеров и специальный мяч для мини-футбола, в некоторых магазинах Rock Shop. Часть прибыли от продажи мячей для мини-футбола в магазинах Rock Shop будет передана детским благотворительным организациям по всему миру через фонд Hard Rock Heals Foundation.

«Мы очень рады нашему сотрудничеству с Лео Месси при подготовке этого специального дополнения к меню Hard Rock, — сказал Джим Аллен (Jim Allen), глава Hard Rock International. — Мы знаем, как сильно дети и их родители восторгаются Лео, и мы с гордостью предлагаем нечто полезное для всей семьи. Этим предложением можно будет воспользоваться при посещении наших ресторанов по всему миру».

В качестве дополнительного развлечения фанаты могут отсканировать QR-код, чтобы увидеть цифровое изображение самого Лео Месси на 360 градусов. Они могут посмотреть созданное при помощи ИИ изображение Месси с сандвичем Messi Chicken Sandwich или Месси, приветствующего фанатов в Hard Rock Cafe. Также цифровое объемное изображение обеспечивает доступ к покупке новых розничных предложений для детей и взрослых, настольной игры, загружаемых фоновых изображений и т. д.

Материалы с презентации детского меню The Hard Rock Messi Kids Menu можно найти по ссылкам на фотографии и видео-сюжет. Полный пресс-релиз см. по адресу https://news.hardrock.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2237484/Hard_Rock_Messi_Kids_Menu.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/753406/4319506/HRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International

Also from this source

Hard Rock i Leo Messi przedstawiają pierwsze menu dla dzieci: The Hard Rock Messi Kids Menu

Hard Rock a Leo Messi představují vůbec první menu pro děti: The Hard Rock Messi Kids Menu

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.