Hard Rock и Лео Месси впервые представляют детское меню The Hard Rock Messi Kids Menu

ГОЛЛИВУД, Флорида, 4 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Сотрудничество Hard Rock International с глобальным амбассадором бренда Лео Месси (Leo Messi) выходит на новый уровень с первым в истории меню Месси для детей The Hard Rock Messi Kids Menu. Сегодня это меню станет доступно во всех участвующих ресторанах Hard Rock Cafe и в ряде отелей и казино Hard Rock в мире. Расширяя сотрудничество Hard Rock International с всемирно известным футбольным гением, в меню «The Hard Rock Messi Kids Menu» рестораны представят бургер Messi X Burger, сендвич Messi Golden Chicken Sandwich и другие предложения для детей, а также специальную отсылка к символу международного спорта в виде миниатюрной игрушки «золотой мяч», коллекционного плаката, расписания мероприятий и наклеек с каждым заказом в подарок.

Hard Rock International and global brand ambassador, Leo Messi, announce their first-ever Messi menu for kids, “The Hard Rock Messi Kids Menu,” with help from Seminole Tribe of Florida and local South Florida community kids during the launch event at DRV PNK Stadium on October 2. (AJ Shorter / Hard Rock International)

«У меня как отца трех детей всегда была особая связь с детьми, — сказал Лео Месси. — Теперь вместе с партнерами из Hard Rock мы представляем новое детское меню, предлагая семьям разнообразную вкусную еду и веселье во время еды».

Фанаты также могут унести с собой немного волшебства Месси, благодаря новой коллекции сопутствующих товаров Hard Rock X Messi 3.0 для детей и взрослых, включающей знаменитую форму шеф-повара Месси детских размеров и специальный мяч для мини-футбола, в некоторых магазинах Rock Shop. Часть прибыли от продажи мячей для мини-футбола в магазинах Rock Shop будет передана детским благотворительным организациям по всему миру через фонд Hard Rock Heals Foundation.

«Мы очень рады нашему сотрудничеству с Лео Месси при подготовке этого специального дополнения к меню Hard Rock, — сказал Джим Аллен (Jim Allen), глава Hard Rock International. — Мы знаем, как сильно дети и их родители восторгаются Лео, и мы с гордостью предлагаем нечто полезное для всей семьи. Этим предложением можно будет воспользоваться при посещении наших ресторанов по всему миру».

В качестве дополнительного развлечения фанаты могут отсканировать QR-код, чтобы увидеть цифровое изображение самого Лео Месси на 360 градусов. Они могут посмотреть созданное при помощи ИИ изображение Месси с сандвичем Messi Chicken Sandwich или Месси, приветствующего фанатов в Hard Rock Cafe. Также цифровое объемное изображение обеспечивает доступ к покупке новых розничных предложений для детей и взрослых, настольной игры, загружаемых фоновых изображений и т. д.

Материалы с презентации детского меню The Hard Rock Messi Kids Menu можно найти по ссылкам на фотографии и видео-сюжет. Полный пресс-релиз см. по адресу https://news.hardrock.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2237484/Hard_Rock_Messi_Kids_Menu.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/753406/4319506/HRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International