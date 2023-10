Hard Rock e Leo Messi lançam o primeiro cardápio infantil: The Hard Rock Messi Kids Menu

HOLLYWOOD, Flórida, 3 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O Hard Rock International e o embaixador global da marca Leo Messi estão levando sua parceria a um nível superior, fazendo a seleção de seu primeiro cardápio do Messi para crianças, o "The Hard Rock Messi Kids Menu". O cardápio está sendo lançado hoje em todos os Hard Rock Cafes participantes e em alguns hotéis e cassinos Hard Rock do mundo. Ampliando a parceria do Hard Rock International com a sensação de renome mundial do futebol, o "The Hard Rock Messi Kids Menu" apresenta o Messi X Burger, o Messi Golden Chicken Sandwich e outras opções voltadas para crianças, juntamente com uma homenagem especial ao ícone internacional dos esportes na forma de uma minibola de futebol dourada de cortesia, um cartaz colecionável, folha de atividades e adesivos em todas as refeições.

O Hard Rock International e o embaixador global da marca Leo Messi anunciaram seu primeiro cardápio do Messi para crianças, o "Hard Rock Messi Kids Menu", com a ajuda da Tribo Seminole da Flórida e das crianças da comunidade local do sul da Flórida, durante o evento de lançamento no DRV PNK Stadium no dia 2 de outubro. (AJ Shorter/Hard Rock International) (PRNewsfoto/Hard Rock International)

"Como sou pai de três filhos, sempre tive uma conexão especial com as crianças", disse Leo Messi. "Agora, com meus parceiros do Hard Rock, lançaremos o novo cardápio infantil, oferecendo às famílias várias refeições saborosas e uma experiência gastronômica divertida."

Os fãs também podem levar para casa um pouco da magia de Messi por meio de uma nova coleção de produtos Hard Rock X Messi 3.0, tanto para crianças quanto para adultos, incluindo uma versão em tamanho infantil do icônico Casaco de Chef do Messi e uma minibola de futebol especial, disponíveis em Rock Shops selecionadas. Uma parte dos lucros provenientes da venda das minibolas de futebol nas Rock Shops será doada para instituições de caridade infantis em todo o mundo por meio da Hard Rock Heals Foundation.

"Estamos muito entusiasmados com a parceria com Leo Messi nesta adição especial ao menu Hard Rock", disse Jim Allen, presidente do Hard Rock International. "Sabemos o quanto as crianças e seus pais admiram Leo e temos orgulho de oferecer algo saudável para toda a família desfrutar ao visitar nossos locais em todo o mundo."

Para terem ainda mais diversão, os fãs podem escanear um QR code para vivenciar uma experiência digital 360 com o próprio Leo Messi. Eles podem assistir a um Messi gerado por IA com o Messi Chicken Sandwich ou cumprimentar fãs no Hard Rock Cafe. Também está disponível na experiência digital 360 o acesso para comprar as novas opções de produtos para crianças e adultos, um jogo de perguntas e respostas, download de papéis de parede e muito mais.

Para ver os ativos do evento de lançamento do "The Hard Rock Messi Kids Menu", veja imagens e b-roll aqui. Para obter o comunicado completo, acesse https://news.hardrock.com/.

