Hard Rock et Leo Messi dévoilent le tout premier menu pour enfants : le Hard Rock Messi Kids Menu

HOLLYWOOD, Floride, 4 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Hard Rock International et l'ambassadeur mondial de la marque, Leo Messi, font passer leur partenariat au niveau supérieur en organisant leur tout premier menu Messi pour enfants, le « Hard Rock Messi Kids Menu ». Le menu est lancé aujourd'hui dans tous les cafés Hard Rock participants et dans certains hôtels et casinos Hard Rock du monde entier. S'appuyant sur le partenariat de Hard Rock International et le sentiment mondial à l'égard du football, le « Hard Rock Messi Kids Menu » comprend le Messi X Burger, le Messi Golden Chicken Sandwich et d'autres choix conviviaux. Il propose aussi un clin d'œil spécial à l'icône sportive internationale sous la forme d'un mini ballon de football doré gratuit, d'un poster à collectionner, d'une feuille d'activités et d'autocollants à chaque repas.

Hard Rock International and global brand ambassador, Leo Messi, announce their first-ever Messi menu for kids, “The Hard Rock Messi Kids Menu,” with help from Seminole Tribe of Florida and local South Florida community kids during the launch event at DRV PNK Stadium on October 2. (AJ Shorter / Hard Rock International)

« En tant que père de trois enfants, j'ai toujours eu un lien spécial avec les enfants », a déclaré Leo Messi. « Maintenant, avec mes partenaires de Hard Rock, nous lancerons le nouveau menu pour enfants, offrant aux familles une variété de repas savoureux et une expérience culinaire amusante. »

Les fans peuvent également emporter une partie de la magie de Messi avec eux via une nouvelle collection de produits Hard Rock X Messi 3.0, pour les enfants et les adultes, y compris une version pour enfants de l'emblématique Messi Chef's Coat et un mini ballon de football spécial, disponible dans certains Rock Shops. Une partie des recettes des mini-ballons de football vendus au Rock Shop sera reversée aux associations caritatives pour enfants du monde entier via la Hard Rock Heals Foundation.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Leo Messi pour cet ajout spécial au menu Hard Rock », a déclaré Jim Allen, président de Hard Rock International. « Nous savons à quel point les enfants et leurs parents admirent Leo et nous sommes fiers d'offrir quelque chose de sain pour toute la famille tout en visitant nos sites dans le monde entier. »

Pour encore plus de plaisir, les fans peuvent scanner un code QR pour entrer dans une expérience numérique à 360 ° avec Leo Messi lui-même. Ils peuvent regarder un Messi généré par l'IA avec le Messi Chicken Sandwich ou saluer les fans au Hard Rock Cafe. L'accès à l'achat des nouvelles options de vente au détail pour les enfants et les adultes, un jeu-questionnaire, des téléchargements de fond d'écran et plus encore sont également disponible sur l'expérience numérique 360 °.

Pour obtenir les ressources de l'événement de lancement du « Hard Rock Messi Kids Menu », veuillez consulter les images et le b-roll ici. Pour obtenir la version complète, visitez https://news.hardrock.com/ .

