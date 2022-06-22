Hard Rock International объявила о партнерстве с музыкальным фестивалем BST Hyde Park

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Hard Rock International

Jun 22, 2022, 10:42 ET

Hard Rock International объявила о партнерстве с музыкальным фестивалем American Express Presents BST Hyde Park, пообещав британским меломанам специальные площадки и сюрпризы

ГОЛЛИВУД, Флорида, 22 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Hard Rock International объявила о партнерстве с American Express presents BST Hyde Park — крупнейшим фестивалем AEG Europe, который ежегодно проводится летом в Лондоне, где находится первое в истории кафе Hard Rock Cafe, открывшееся в 1971 году. В этом году фестиваль пройдет с пятницы, 24 июня, по воскресенье, 10 июля, и в течение трех выходных на сцену выйдут легендарные хедлайнеры. В числе исполнителей — Элтон Джон, The Rolling Stones и Eagles, а также множество специальных гостей на каждом шоу. Эти выступления будут дополнены спонсируемыми Hard Rock мероприятиями, которые обязательно порадуют любителей музыки и участников фестиваля. Кроме того, будет снова работать BST Hyde Park's Open House, где посетители смогут бесплатно развлечься в перерывах между музыкальными уик-эндами.

Tom Hancock BST
Tom Hancock BST
American Express presents BST Hyde Park
American Express presents BST Hyde Park
Tom Hancock BST American Express presents BST Hyde Park

«Оглядываясь на полувековую историю Hard Rock, которая началась прямо здесь, в Лондоне, и с тех пор охватила все уголки земного шара с локациями более чем в 70 странах, мы с радостью принимаем участие в таком легендарном культурном торжестве, помогая расширить доступ для любителей музыки и обогащая программу для посетителей фестиваля, предлагаемую в BST Hyde Park, — заявил председатель Hard Rock International Джим Аллен (Jim Allen). —

Hard Rock Cafe оживит BST Hyde Park, открыв поп-ап кафе на территории фестиваля и в VIP-секции, где посетители смогут наслаждаться меню, не выходя за пределы зоны развлечений. Кроме того, для поддержки следующего поколения музыкантов, которые когда-нибудь, возможно, станут хедлайнерами фестивалей, Hard Rock спонсирует одну из сцен, Hard Rock Rising presents the Rainbow Stage, на которой будут выступать подающие надежды исполнители со всего мира.

Кроме того, в кафе Hard Rock Cafe будут представлены уникальные сувениры, в том числе от участников BST Hyde Park Элтона Джона, The Rolling Stones, Eagles, Duran Duran и Pearl Jam, а также памятные сувениры других известных британских музыкантов.

«На протяжении 50 лет Hard Rock ассоциируется с важнейшими именами в мире музыки, — заявил Джим Кинг (Jim King), директор по европейским фестивалям в AEG Presents. —Мы с нетерпением ждем возможности поделиться своей славной историей на фестивале BST Hyde Park этим летом, где музыкальные фанаты смогут насладиться знаменитым Hard Rock Cafe и сценой Hard Rock Rising».

Более подробная информация и полный текст представлены на сайте по адресу: https://news.hardrock.com/ или https://www.hardrockcafe.com/bst-hyde-park.aspx.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1844260/Hard_Rock_Tom_Hancock_BST.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1844323/AEG_presents_BST.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1757039/Hard_Rock_Cafe_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International