Dzięki współpracy Hard Rock International z festiwalem American Express Presents BST Hyde Park miłośnicy muzyki w Wielkiej Brytanii będą mieli możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanych atrakcji i niespodzianek

HOLLYWOOD, stan Floryda, 22 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Hard Rock International poinformowała o podjęciu współpracy z American Express presents BST Hyde Park, jednego z najważniejszych festiwali AEG Europe, który co roku rozpoczyna lato w Londynie, w miejscu, gdzie w 1971 r. otwarto pierwszą w historii restaurację Hard Rock Cafe. Tegoroczny festiwal rozpoczyna się w piątek 24 czerwca i potrwa do niedzieli 10 lipca, a w ciągu trzech weekendów na scenie pojawią się legendarne gwiazdy. Wśród wykonawców znajdą się takie osobistości, jak Elton John, The Rolling Stones i Eagles, jak również szereg gości specjalnych biorących udział w każdym koncercie. Występy będą uzupełnione sponsorowanymi przez Hard Rock wydarzeniami, które z pewnością wywołają zachwyt melomanów i uczestników festiwalu. Powraca również BST Hyde Park's Open House, oferujący mnóstwo wspaniałych, bezpłatnych atrakcji pomiędzy weekendami muzycznymi.