Hard Rock International faz parceria com a American Express presents BST Hyde Park para trazer atrações e surpresas especiais aos amantes da música do Reino Unido

"À medida que refletimos sobre meio século de Hard Rock, que começou aqui em Londres e, desde então, expandiu para alcançar todos os cantos do mundo com locais em mais de 70 países, estamos entusiasmados em participar de uma celebração cultural tão icônica, ajudando a ampliar o acesso aos amantes da música e enriquecer as experiências dos festivais do BST Hyde Park", disse Jim Allen, presidente internacional do Hard Rock.

O Hard Rock Cafe estará no BST Hyde Park com um cafe pop-up nas áreas do festival e na seção VIP, onde os participantes podem desfrutar das ofertas do menu sem se afastar da emoção. Além disso, para apoiar a próxima geração de artistas que podem estar apresentando festivais, o Hard Rock está patrocinando um dos palcos, Hard Rock Rising presents the Rainbow Stage, que contará com artistas promissores do mundo todo.

As unidades do Hard Rock Cafe também terão memorabilia única em exibição, incluindo peças dos artistas do BST Hyde Park, Elton John, The Rolling Stones, Eagles, Duran Duran e Pearl Jam, bem como lembranças de outros famosos grandes músicos do Reino Unido.

"Por 50 anos, o Hard Rock tem sido associado aos maiores nomes da música", disse Jim King CEO do European Festivals da AEG. "Estamos ansiosos para compartilhar a gloriosa história no BST Hyde Park neste verão, onde os fãs de música podem desfrutar do famoso Hard Rock Cafe e do Hard Rock Rising Stage."

