Hardee's vuelve a NASCAR como socio oficial; se une a 23XI Racing como socio principal de Bubba Wallace y el equipo número 23

Durante décadas, Hardee's ha estado entrelazado con la esencia de NASCAR, ya que patrocinó a algunos de los nombres y momentos más legendarios de este deporte. Durante las décadas de 1980 y 1990, los participantes respaldados por Hardee's lograron 12 victorias en la NASCAR Cup Series, impulsados por miembros del Salón de la Fama, como Bobby Allison (1981), Cale Yarborough (1983–1988), Alan Kulwicki (1985) y Dale Jarrett (1988–1989). Allison consiguió tres victorias, incluida la prestigiosa Coca-Cola 600, en el famoso automóvil n.º 28 de Hardee's en 1981. Yarborough consiguió nueve victorias con Hardee's, incluidos dos títulos consecutivos en las 500 Millas de Daytona en 1983 y 1984, lo que consolidó el lugar de la marca en la historia de NASCAR.

Ahora, Hardee's regresa en un momento de gran impulso para este deporte y se une a una lista cada vez mayor de marcas emblemáticas estadounidenses que eligen NASCAR como plataforma para llegar a millones de aficionados entusiastas.

"Hardee's es un clásico estadounidense con profundas raíces en nuestro deporte y su regreso representa más que una nueva alianza: simboliza el poder y el atractivo del legado de NASCAR", afirmó Craig Stimmel, director comercial de NASCAR. "A medida que más marcas tradicionales recurren a NASCAR para conectar con bases de aficionados leales y multigeneracionales, Hardee's se destaca como un socio que comprende la pasión, la tradición y la energía que impulsan a nuestra comunidad. Nos complace recibirlos de nuevo con una colaboración tan relevante".

Como parte del acuerdo, Hardee's tendrá activaciones en los principales eventos de NASCAR, atraerá a los aficionados por medio de experiencias únicas mediante su programa de fidelización My Rewards™ y colaborará con 23XI Racing y Wallace en campañas digitales, sociales y comunitarias.

Para Wallace, que viene de completar una de sus mejores temporadas hasta la fecha, esta colaboración tiene un significado especial.

"NASCAR se basa en la tradición y Hardee's ha formado parte de algunos de los momentos más emblemáticos de la historia de nuestro deporte", declaró Bubba Wallace, piloto del Toyota Camry XSE n.° 23. "Llevar a cabo esta experiencia con 23XI es realmente especial y queremos representar a una marca que significa tanto para la historia de NASCAR. Los aficionados conocen los diseños de pintura de Hardee's del pasado y me complace ayudar a crear nuevos recuerdos tanto para los aficionados más antiguos como para los más nuevos".

Hardee's aprovechará la alianza para profundizar el compromiso con sus clientes y los millones de aficionados de NASCAR en todo el país, por lo que celebra la historia de este deporte e impulsa su futuro. PMG, agencia de medios de Hardee's, facilitó la colaboración y ayudó a organizar el acuerdo estratégico. Juntas, NASCAR, 23XI y Hardee's lanzarán una serie de iniciativas de marketing integradas a lo largo de la temporada.

Acerca de Hardee's

Hardee's, de propiedad de CKE Restaurants Holdings, Inc. con sede en Franklin, Tennessee, es conocida por sus platos premium e innovadores, como las hamburguesas a las brasas, galletas Made from Scratch™ y Chicken Tenders™ con empanado casero. Durante 65 años, Hardee's ha estado uniendo a las personas con sabores clásicos y comida casera sabrosa. Hardee's Restaurants LLC cuenta con más de 1,600 restaurantes con franquicia de la empresa o gestionados por ella en 31 estados. Para obtener más información sobre Hardee's, visite www.hardees.com.

Acerca de CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE, empresa privada con sede en Franklin, Tennessee, que franquicia, posee y opera los restaurantes Carl's Jr.® y Hardee's®, dos marcas muy queridas, conocidas por sus productos de primera calidad e innovadores, como las emblemáticas hamburguesas a la parrilla, las galletas Made from Scratch™ y los Chicken Tenders™ con empanado casero. Con presencia tanto en EE. UU. como a nivel internacional, Carl's Jr. Restaurants LLC y Hardee's Restaurants LLC cuentan con más de 3,800 restaurantes con franquicia de la empresa o gestionados por ella en 44 estados y más de 35 países extranjeros y territorios estadounidenses. Para obtener más información acerca de CKE, visite www.ckr.com o sus sitios web de marca en www.carlsjr.com y www.hardees.com.

Acerca de NASCAR

La Asociación Nacional de Carreras Stock Car (NASCAR) es el organismo regulador de la disciplina número uno de los deportes de motor en Estados Unidos y propietaria de 14 de las principales instalaciones de entretenimiento relacionadas con los deportes de motor del país. NASCAR regula carreras en tres series nacionales (NASCAR Cup Series™, NASCAR O'Reilly Auto Parts Series™ y NASCAR CRAFTSMAN Truck Series™), cuatro series internacionales (NASCAR Brasil Series, NASCAR Canada Series, NASCAR Euro Series y NASCAR Mexico Series), cuatro series regionales (ARCA Menards Series, ARCA Menards Series East & West y NASCAR Whelen Modified Tour) y una serie local de base (NASCAR Advance Auto Parts Weekly Series). La Asociación Internacional de Deportes de Motor™ (IMSA®) regula el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar™, la principal serie de automóviles deportivos de EE. UU. NASCAR también es propietaria de Motor Racing Network, Racing Electronics y ONE DAYTONA. Con sede en Daytona Beach, Florida y oficinas en cinco ciudades de Norteamérica, NASCAR regula más de 1,200 carreras al año en 11 países y más de 30 estados de EE. UU.

Para más información, visite: www.NASCAR.com y www.IMSA.com y siga a NASCAR en Instagram, YouTube, TikTok, X y Facebook.

Acerca de 23XI Racing

23XI Racing (se pronuncia veintitrés once) fue fundada en 2020 por la leyenda de la NBA, Michael Jordan y el tres veces ganador de las 500 Millas de Daytona, Denny Hamlin. Con Bubba Wallace, la estrella emergente de NASCAR, seleccionado para conducir el Toyota Camry n.º 23, el equipo debutó en la NASCAR Cup Series en Daytona 500 de 2021 en Daytona International Speedway. Wallace hizo historia el 4 de octubre de 2021, cuando consiguió la primera victoria de su carrera en la Copa NASCAR, se convirtió en el segundo afroestadounidense en ganar la Copa NASCAR y dio a 23XI su primera victoria. 23XI se expandió a una organización de dos automóviles en 2022 con el campeón de la Copa NASCAR y miembro del Salón de la Fama Kurt Busch al volante del Toyota Camry n.º 45. Busch fue ganador en el Kansas Speedway en mayo de 2022 y consiguió la primera clasificación para las eliminatorias del equipo 23XI. Tyler Reddick se unió al equipo en 2023 para conducir el automóvil n.º 45. En 2024, Reddick ganó el Campeonato de la Temporada Regular y se clasificó para el Campeonato 4, una primicia tanto para el equipo como para Reddick. Actualmente, 23XI cuenta con los pilotos Bubba Wallace en el Toyota Camry XSE n.º 23, Tyler Reddick en el Toyota Camry XSE n.º 45 y Riley Herbst en el Toyota Camry XSE n.º 35. En la actualidad, Corey Heim es piloto de desarrollo del equipo y compite ocasionalmente en el Toyota Camry XSE n.º 67. El equipo opera desde Airspeed, un centro de vanguardia ubicado en Huntersville, Carolina del Norte.

