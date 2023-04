Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. fecha nova rodada de investimentos, incluindo ADM

Financing, e avança em P&D de portfólio de herbicidas naturais e sistemas de culturas em linha tolerantes a herbicidas

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina do Norte, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Harpe Bioherbicide Solutions, Inc., uma empresa de tecnologia agrícola focada no fornecimento de soluções de herbicidas naturais e sustentáveis, anunciou hoje uma rodada de arrecadação de fundos $10,5 milhões, liderada pela ADM (NYSE: ADM). Os investimentos contínuos na rodada com excesso de inscrições, incluíram iSelect Fund Management e Alexandria Investment Ventures, bem como a liderança da empresa e investidores privados do setor agrícola.

O financiamento oferece à empresa sediada na Carolina do Norte os recursos para promover ainda mais a pesquisa e o desenvolvimento de seu portfólio de formulações de herbicidas naturais e não seletivos, que utilizam uma série de compostos de ingredientes ativos encontrados em extratos de plantas, para alcançar uma fase comercial. Além disso, o financiamento apoia os próximos estágios de desenvolvimento dos sistemas de cultivo tolerante à herbicida da Harpe, que expandirão e fortalecerão ainda mais o seu portfólio de propriedade intelectual.

"A sustentabilidade é um pilar da estratégia de crescimento da ADM e é fundamental para nosso objetivo como empresa, por isso estamos entusiasmados em trabalhar com a Harpe Bioherbicide Solutions para acelerar a introdução de novas opções de herbicidas naturais", disse A.J. Todd, vice-presidente de desenvolvimento comercial do negócio de menta da ADM. "A posição única da ADM, que abrange a cadeia de valor de alimentos e produtos agrícolas, nos dá a oportunidade de impulsionar as mudanças de várias maneiras. Neste caso, somos líderes mundiais na produção de menta e forneceremos os principais insumos para o produto inovador da Harpe Bioherbicide. Simultaneamente, estamos intensificando rapidamente nosso trabalho de agricultura regenerativa, que se beneficia de herbicidas ecologicamente corretos. Estamos animados com esta nova colaboração e com a oportunidade de unir nossos recursos de ciência de plantas e abastecimento com o trabalho inovador da Harpe".

O portfólio de produtos da Harpe, que apresenta novos locais e modos de ação, oferece amplo controle de sementes ou ervas daninhas broadleaf e gramíneas. "Por meio de uma série de formulações de herbicidas totalmente naturais, nossos produtos oferecerão novas oportunidades à agricultura orgânica e regenerativa para padrões de uso pré, pós e dessecação", observou Bill Buckner, CEO da Harpe Bioherbicide Solutions.

Além disso, uma série de formulações personalizadas do Harpe premix melhorará o controle de ervas daninhas difíceis de matar, incluindo aquelas resistentes a produtos químicos sintéticos atuais, facilitando assim a redução e substituição de herbicidas sintéticos usados em safras em fileiras e especializadas, para mercados comerciais e direto ao consumidor. O desenvolvimento adicional de culturas tolerantes à formulações de herbicidas da Harpe será pioneiro no caminho para o uso da série própria de compostos ativos herbicidas à base de plantas da empresa e oferecerá aos produtores ferramentas adicionais para ajudar a produzir plantações abundantes e saudáveis.

"A Harpe Bioherbicide Solutions existe para atender agricultores em escala global, desenvolvendo soluções novas e naturais de herbicidas para ajudar a mitigar os crescentes desafios das ervas daninhas resistentes, ao mesmo tempo em que busca promover práticas sustentáveis na produção global de alimentos", disse Daniel Pepitone, COO da Harpe Bioherbicide Solutions. "O compromisso estratégico e o apoio de um líder global como a ADM, juntamente com o apoio adicional dos investidores existentes, permitem que a Harpe avance seu portfólio de novos herbicidas naturais e tecnologia de características tolerantes relacionadas para mais perto do mercado e dos agricultores que precisam de novas soluções".

A Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. é uma empresa de tecnologia de agricultura dedicada a oferecer soluções de herbicidas naturais e sustentáveis para expandir e apresentar novas oportunidades para a agricultura orgânica, ao mesmo tempo em que reduz, substitui e se une ao uso de químicos sintéticos nos mercados comercial e de consumo de safras em fileira e especiais. O resultado apoiará o sucesso dos agricultores, superando os desafios atuais de controle de ervas daninhas e oferecerá novas práticas agrícolas sustentáveis para promover o fornecimento de alimentos, ao mesmo tempo em que melhorará o meio ambiente, reduzindo a necessidade de produtos químicos sintéticos. Saiba mais sobre a Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. em www.harpebio.com.

A ADM libera o poder da natureza para enriquecer a qualidade de vida. Somos uma empresa líder global em nutrição humana e animal, oferecendo soluções hoje com foco no futuro. Estamos abrindo novos caminhos para a saúde e o bem-estar à medida que nossos cientistas desenvolvem produtos inovadores para promover uma vida mais saudável. Somos um inovador de ponta, liderando o caminho para um novo futuro de soluções industriais e de consumo à base de plantas, substituindo os produtos à base de petróleo. Somos um gestor e processador de cadeia de suprimentos agrícolas inigualável, fornecendo segurança alimentar ao conectar necessidades locais com capacidades globais. E somos líderes em sustentabilidade, ampliando todas as cadeias de valor para ajudar a descarbonizar nosso setor e proteger nosso planeta. Desde o início da ideia até o resultado da solução, oferecemos aos clientes uma vantagem na resolução dos desafios nutricionais e de sustentabilidade de hoje e de amanhã. Saiba mais em: www.adm.com.

