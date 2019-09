Harry Potter and the Cursed Child celebra expansão global com a maior ocupação registrada da Times Square

Para celebrar o marco global, o show realizou a maior ocupação da Times Square de todos os tempos, com a premiada atriz e fã de Harry Potter, Sarah Jessica Parker, bem como os fãs e influenciadores do Mundo Mágico (Wizarding World). Os fãs presenciaram uma ocupação impressionante de quase todos os painéis da Times Square, que revelaram a campanha inédita de Harry Potter and the Cursed Child , para celebrar sua expansão global.

Com mais de dois milhões de ingressos vendidos em todo o mundo, Harry Potter and the Cursed Child tem espalhado sua magia e emocionado públicos em todo o mundo em Londres, Nova York e Melbourne, com mais produções com estreia em breve em San Francisco, Hamburgo e Toronto.

"Temos orgulho por J.K. Rowling ter escolhido contar sua oitava história no teatro. Assim como ela criou uma geração de leitores para toda a vida com a série de livros de Harry Potter, a peça Harry Potter and the Cursed Child está agora fazendo o mesmo no teatro, com metade de nosso público em todo o mundo formada por pessoas que vão ao teatro pela primeira vez e de todas as idades", disseram Sonia Friedman e Colin Callender, produtores de Harry Potter and the Cursed Child. "Em cartaz há três anos e com mais de dois milhões de ingressos vendidos até a data, é muito empolgante ver o público de todo o mundo ser transportado 'de volta para Hogwarts' para verem novamente seus personagens adorados. Não há nada como a experiência de estar em um teatro com uma comunidade de outras pessoas, assistindo e acompanhando a magia acontecer em tempo real e ao vivo diante dos seus olhos. O Menino que Sobreviveu (The Boy Who Lived), continua vivo e a história continua no teatro em todo o mundo porque, como disse a própria J.K. Rowling: 'Algumas vezes a escuridão vem de lugares inesperados'".

Como um agradecimento especial aos fãs de Harry Potter e como homenagem à famosa plataforma nove e três quartos da Estação de King's Cross, Harry Potter and the Cursed Child anuncia que 934 sortudos de todo o mundo terão a oportunidade de assistir ao show como convidados. Mas os fãs têm que agir rápido. Para descobrir com você poderá ser um deles, visite agora o endereço www.harrypotteronstage.com e selecione seu local escolhido.

"Harry Potter tem um lugar muito especial no meu coração e ver os personagens das histórias ganharem vida no palco é uma verdadeira magia para mim", disse a atriz Sarah Jessica Parker. "Desde o incrível trabalho cênico até a mágica e as ilusões, Harry Potter and the Cursed Child dá vida a verdadeira arte de contar histórias que prendem totalmente sua atenção. Fazer parte dessa experiência nesta noite é algo que nunca esquecerei".

A história de Harry continua nos palcos, onde a magia é verdadeira. Para fazer parte de tudo isso, visite o endereço www.harrypotteronstage.com.

Sobre Harry Potter and the Cursed Child

Recebendo aclamação universal por sua impressionante mágica e feitiçaria no palco, Harry Potter and the Cursed Child é a peça mais premiada na história do teatro, vencendo 25 grandes prêmios nos Estados Unidos, incluindo seis Prêmios Tony, sendo um deles de Melhor Peça e 24 dos principais prêmios de teatro do Reino Unido, sendo a peça mais premiada da história dos Prêmios Olivier da Grã-Bretanha, recebendo o número recorde de nove prêmios, incluindo o de Melhor Peça Nova.

Harry Potter and the Cursed Child está agora em cartaz no Palace Theatre em Londres, onde teve sua estreia mundial em julho de 2016; no Lyric Theatre em Nova York, onde estreou na Broadway em abril de 2018 e no Princess Theatre em Melbourne, onde estreou no início desse ano. As próximas produções incluem uma estreia exclusiva na costa oeste dos Estados Unidos, em San Francisco no Curran ainda esse ano; a estreia na Alemanha, a primeira produção em idioma não inglês, no Mehr! Theater am Großmarkt em Hamburgo na primavera de 2020, e a estreia no Canadá no e Ed Mirvish Theatre, em Toronto no outono de 2020.

