HARTMANN lance le projet Mission: Infection Prevention - le pouvoir contagieux de la prévention

HEIDENHEIM, Allemagne, 17 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de la « Journée mondiale de la sécurité des patients » organisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), HARTMANN initie dès aujourd'hui un projet visant à réduire les risques d'infection, baptisé Mission : Infection Prevention (M : IP). L'entreprise met en effet encore plus l'accent sur l'un des risques majeurs pesant sur la santé à l'échelle mondiale. Uniquement en Europe, on enregistre chaque année près de quatre millions d'infections dans les établissements de santé. La pandémie actuelle du Covid-19 nous révèle également l'impact que les infections peuvent avoir sur la société. En collaboration avec les professionnels de santé et ses patients, HARTMANN se lance par conséquent dans une mission globale, afin de soutenir les établissements de santé et de sensibiliser l'opinion publique sur ce sujet.

« HARTMANN propose un programme global de prévention des infections. L'objectif de Mission : Infection Prevention est double : sensibiliser les professionnels de santé et améliorer la sécurité de leurs patients. Cela va du conseil individuel, par exemple dans les cliniques et les maisons de retraite, pour optimiser les processus et interrompre les chaînes de risque, à la sensibilisation du grand public pour rendre la prévention des infections compréhensible », déclare Thomas Haeni, directeur du projet mondial de prévention des infections nosocomiales chez HARTMANN.

Programme contre les germes en milieu hospitalier

Actuellement, le Covid-19 est la préoccupation majeure dans le secteur de la santé. Cependant, bien avant la pandémie, ce que l'on appelle les germes hospitaliers, comme le staphylocoque doré résistant à la méticilline (SARM), posaient de nombreux problèmes dans les établissements de santé. En effet, les coûts engendrés par de telles infections s'élèvent en Europe à environ sept milliards d'euros par an, sans parler de la souffrance évitable des patients et des préjudices en termes d'image pour le secteur de la santé. « Je connais le cas d'une clinique qui a du mal à recruter car sa réputation a été jadis fortement entachée par une épidémie due à un germe. Et ce alors même que l'hôpital présentait un fonctionnement exemplaire. Une prévention globale peut sauver des vies et permettre d'éviter les coûts induits », ajoute Thomas Haeni. Mission : Infection Prevention se concentre sur les quatre types d'infection les plus fréquents : les pneumopathies acquises sous ventilation (VAP), les infections urinaires liées aux cathéters (CAUTI), les infections de plaies postopératoires (SSI) ainsi que les septicémies liées à un cathéter veineux central (CLABSI). Bien entendu, on observe également l'apparition de maladies infectieuses en dehors des hôpitaux : « La grippe classique ou maintenant le Covid-19 sont certes dangereux, mais ils peuvent aussi souvent être évités. Nous aborderons aussi ce point lors de notre mission », répond Thomas Haeni.

Échelle globale et individuelle – Mission : Infection Prevention associe les deux

L'élaboration d'une plate-forme de contenu, à l'adresse www.missioninfectionprevention.info, constitue un élément clé de la mission. Cette plate-forme numérique propose des informations, des présentations et des conseils sur la prévention des infections. L'approche est essentiellement basée sur des faits. Dans ce contexte, HARTMANN peut s'appuyer sur le savoir-faire de son institut de recherche, le Bode Science Center. « Nous offrons des solutions numériques et semi-numériques de surveillance de l'hygiène et d'optimisation des processus, des outils de préparation des campagnes et de planification de la désinfection ainsi que d'autres outils, pour limiter les risques d'infection dans un hôpital ou une maison de retraite, voire un centre de soins médicaux ambulatoires. Nous accompagnerons également nos partenaires avec des formations et des séminaires d'acquisition de connaissances (par ex. des webinaires) et nous leur proposerons bien entendu des offres de produits adaptées à leurs besoins », ajoute Thomas Haeni. « Naturellement, nous effectuerons également un travail de sensibilisation. Seuls ceux qui possèdent les connaissances appropriées peuvent amener des changements et des améliorations. C'est de cette manière que nous voulons jouer notre rôle de partenaire ! »

