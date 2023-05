Haru Invest continua a expandir com a Haru Mining, um novo produto de investimento em mineração criptográfica em parceria com a Pow.re

Um novo serviço de investimento em mineração diversifica as ofertas da empresa em crescimento, visando simplificar a mineração de ativos digitais e torná-la mais acessível

SEUL, Coreia do Sul, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Haru Invest, uma plataforma líder de gerenciamento de ativos digitais, anunciou hoje o lançamento de seu produto de mineração cripto Haru Mining, em parceria com a mineradora canadense Pow.re.

A Haru Mining representa uma expansão estratégica do conjunto de serviços de investimento em ativos digitais da Haru Invest, permitindo que os usuários obtenham fortes retornos com o acesso da empresa à mineração criptográfica ecológica através de seu recente investimento na mineradora de energia retida Pow.re. Os usuários que investem um mínimo de 20 USDT por três anos podem ganhar uma taxa de dividendos anual de até 16%, com base nos retornos da mineração de ativos digitais da Pow.re.

"Na Haru Invest, acreditamos que todos merecem a oportunidade de alcançar a liberdade financeira e somos fortes defensores da adoção de criptomoedas em massa, tornando o investimento, e agora a mineração, mais fácil e acessível para todos", disse Hugo Lee, CEO da Haru Invest. "A mineração sempre foi uma área de interesse para a Haru Invest e estamos entusiasmados em fazer parceria com a Pow.re para diversificar nossos produtos e utilizar métodos ecológicos para atividades de mineração.

Mineração sustentável e retornos estáveis

A Haru Invest começou a mineração de bitcoins em janeiro de 2023, após um investimento Série A de US$ 9 milhões que a levou à Pow.re, que usa apenas energia renovável e se esforça para desenvolver uma mineração ambientalmente amigável e eficaz. A Pow.re minera há anos e suas instalações de mineração são aprovadas pelos governos canadense e paraguaio. A parceria da Haru Invest com uma empresa de mineração de ativos digitais existente, experiente e confiável, permite que ela ofereça grandes retornos para os usuários de seu novo produto de investimento em mineração, a Haru Mining.

Como a Haru Invest minera desde janeiro - quando o preço da bitcoin estava em torno de US$ 16.500, cerca de 40% abaixo do preço atual - ela já detém dividendos significativos para pagamentos de sua nova ferramenta de mineração.

Como a Haru Mining funciona

Os depósitos dos investidores serão utilizados para a expansão das instalações de mineração da Haru Invest, para que a empresa possa agregar mineradores e dispositivos de mineração adicionais; o principal dos investidores será garantido com base no lucro proveniente dos novos mineradores. Seu produto de investimento em mineração oferece aos usuários um veículo de investimento de longo prazo com taxas de ganho competitivas e sem perda de principal.

Mais informações sobre a Haru Mining:

Período de carência: 3 anos

Principal: USDT

Taxa anual de dividendos: até 16%

Pagamento: BTC

Preço do Bitcoin: preço de fechamento do CoinMarketCap 2 dias antes do início da rodada

Valor mínimo de investimento: 20 USDT

Tamanho do pool da primeira venda: 2.000.000 USDT

Data de abertura da primeira rodada: 24 de abril

Data final da primeira rodada: quando o pool atingir seu limite

A Haru Invest oferece aos usuários três principais produtos de investimento em criptomoedas e apresenta algumas das taxas de ganho de criptomoedas mais altas do mercado, com até 16% APR, impulsionada por suas sólidas equipes internas de gestão de ativos digitais que empregam estratégias de negociação algorítmica de alta frequência que aproveitam as ineficiências e lacunas do mercado para gerar lucros. Desde sua fundação em 2019, a Haru Invest processou mais de US$ 2,27 bilhões em volume total de transações em mais de 140 países, já repassou rendimentos mais de 9,7 milhões de vezes e nunca sofreu uma violação de segurança, deixou de executar o pagamento de rendimentos ou falhou na retirada.

Para saber mais sobre a Haru Invest e seu novo produto de mineração, acesse https://haruinvest.com/mining.

Sobre a Haru Invest ⁣

A Haru Invest, uma marca de serviços subsidiários da Block Crafters, é uma plataforma de investimento de ativos digitais CeFi bem-sucedida que construiu uma ponte segura entre serviços de investimento em criptomoedas, finanças descentralizadas e tradicionais, com US$ 2,27 bilhões em volume total de transações. A Haru Invest suporta cinco ativos de criptomoedas – Bitcoin, Ether, Tether, Ripple e USDC – com um nível de estratégias de investimento, Earn Plus e Earn Explore. A equipe da Haru Invest tem mais de cinco anos de experiência em diversas estratégias de gestão de fundos de criptomoedas, com base em um modelo de negociação que aproveita as ineficiências do mercado para gerar lucros estáveis. Com usuários em mais de 140 países, a Haru Invest está empenhada em educar e orientar todos os níveis de proprietários de criptomoedas para atingir metas de investimento de ativos digitais estáveis e rentáveis.

