Harvest Fund Management devient signataire des Principes pour l'investissement responsable

Les Principes pour l'investissement responsable ont été lancés en 2006 par l'ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, et visent à aider les investisseurs à comprendre l'impact des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur l'investissement ainsi qu'à encourager ses signataires à incorporer ces questions à leurs processus d'investissement et de prise de décision.

Henry Zhao, Ph. D., président du groupe Harvest, a déclaré : « L'industrie chinoise de gestion d'actifs est entrée dans une nouvelle phase de développement et l'investissement responsable est devenu une tendance inévitable en Chine. Nous sommes le premier gestionnaire d'actifs de Chine et notre travail s'inscrit dans une vision à long terme, il est donc de notre responsabilité de jouer un rôle positif dans le développement durable des marchés de capitaux et de promouvoir une croissance économique de qualité. Nous croyons également que l'investissement responsable est essentiel pour obtenir des retours sur investissement à long terme et réduire les risques extrêmes pour nos clients. »

Le fait de devenir un signataire officiel des Principes pour l'investissement responsable est une preuve importante de l'engagement de Harvest envers l'investissement durable. Thomas Kwan, directeur des placements de Harvest Global Investments (« HGI »), dirigera l'initiative stratégique du groupe en matière d'investissement responsable. M. Kwan a déjà commencé à constituer une équipe ESG avec des spécialistes basés à Beijing et à Hong Kong. Harvest souhaite mettre en œuvre un processus ESG formel et complet dans toutes les principales catégories d'actifs et aussi intégrer l'analyse ESG dans le processus de prise de décisions relatif à la recherche et à l'investissement.

« En sa qualité de premier gestionnaire d'actifs de Chine, Harvest a l'intention de développer les meilleures capacités de recherche et d'investissement ESG », a expliqué M. Kwan. « Notre souhait est de faire œuvre de pionnier du développement durable dans le secteur financier chinois. À ce titre, Harvest restera à l'avant-plan afin de promouvoir la prise en compte des problématiques éthiques, sociales et de gouvernance et la collaboration entre les acteurs du marché des capitaux. Harvest collaborera avec ses pairs, les propriétaires d'actifs, les sociétés cotées et d'autres acteurs du marché financier, afin de créer un système financier efficace et durable en Chine et de poursuivre le développement de la finance verte du pays. »

« Le fait que Harvest Fund Management ait signé les Principes pour l'investissement responsable est un geste très important qui envoie un signal fort aux autres gestionnaires d'actifs en Chine concernant l'importance de l'investissement durable », a déclaré la présidente-directrice générale de PRI, Fiona Reynolds. « Nous constatons un intérêt croissant pour les questions éthiques, sociales et de gouvernance au sein des marchés asiatiques. Nous sommes ravis d'accueillir Harvest Fund Management parmi les signataires des Principes pour l'investissement responsable et nous avons hâte de travailler avec eux dans les mois à venir. »

Harvest a perçu la tendance ESG bien avant de rejoindre les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et a investi en se basant sur certains principes ESG. La gouvernance d'entreprise est un facteur de risque majeur que Harvest a incorporé à son processus d'investissement et les facteurs sociaux sont pris en compte pour la macro-recherche. Harvest a également lancé quelques produits thématiques axés sur l'environnement ainsi qu'un indice unique en son genre qui cible les technologies environnementales comme critère d'inclusion clé en collaboration avec l'indice CSI (China Securities Index).

À propos de Harvest Fund Management

Créée en 1999, Harvest Fund Management Co. Ltd. (« Harvest ») est une pionnière de l'industrie chinoise de gestion d'actifs. La société est devenue un gestionnaire d'actifs entièrement agréé qui crée et gère des activités telles que des fonds communs de placement, des placements institutionnels, des fonds de pension, des investissements à l'étranger, des placements privés et la gestion de patrimoine. Harvest a également construit une plateforme complète qui permet aux clients d'investir aussi bien dans les marchés primaires que secondaires. Depuis dix ans, Harvest fait figure de chef de file du secteur en matière de levée de fonds, avec des actions sous gestion totalisant 124 milliards USD à la fin de l'année 2017. Guidée par une philosophie de fonctionnement qui consiste à « progresser avec clairvoyance », elle fournit des services de gestion de patrimoine professionnels et de haute qualité à plus de 50 millions d'investisseurs.

À propos de Harvest Global Investments

Harvest Global Investments (« HGI »), créée en 2008, possède des bureaux à Hong Kong, Londres et New York. HGI associe une équipe internationale très expérimentée à des connaissances et des informations acquises sur le terrain afin d'offrir aux investisseurs mondiaux des rendements supérieurs sur les marchés asiatiques et chinois.

