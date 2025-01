HashKey reçoit l'approbation d'enregistrement VASP de la Banque centrale d'Irlande

HAMILTON, Bermudes, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- HashKey Group (« HashKey »), un groupe de services financiers d'actifs numériques de bout en bout en Asie, annonce aujourd'hui que HashKey Europe Limited (« HEL »), un membre du groupe HashKey, a obtenu l'approbation d'enregistrement de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) de la Banque centrale d'Irlande. Il s'agit de la première licence VASP du groupe HashKey entièrement conforme à la cinquième directive anti-blanchiment de l'UE (AMLD5), ce qui souligne son engagement à construire un écosystème Web3 mondial dans un cadre réglementaire hautement conforme.

L'enregistrement VASP permet à HashKey Europe Limited de fournir une large gamme de services réglementés, à savoir :

échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires

échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels

transfert de biens virtuels, c'est-à-dire réalisation d'une transaction pour le compte d'une autre personne qui déplace un bien virtuel d'un compte d'adresseur de biens virtuels à un autre.

services de portefeuille de dépositaire

Ben El-Baz, directeur général de HashKey Global, déclare : « L'obtention de l'enregistrement VASP auprès de la Banque centrale d'Irlande représente un jalon notable dans l'expansion des activités d'échange mondiales de HashKey. Elle souligne notre engagement permanent en faveur de la conformité, de la sécurité et de l'instauration de la confiance. Nous sommes ravis d'établir une nouvelle présence dans l'UE, ce qui nous rapproche un peu plus de l'alignement sur les réglementations MiCA et de notre mission qui consiste à favoriser l'innovation responsable dans l'espace des actifs numériques ».

Avant d'obtenir l'agrément VASP en Irlande, le groupe HashKey avait obtenu des licences à Hong Kong, à Singapour, au Japon et aux Bermudes, se positionnant ainsi comme un chef de file mondial de confiance dans le secteur des actifs virtuels. HashKey Europe Limited est enregistré et supervisé par la Banque centrale d'Irlande à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme uniquement.

Le groupe HashKey reste déterminé à soutenir la croissance durable de l'économie virtuelle en veillant au respect des réglementations internationales, en fournissant des services à valeur ajoutée et en renforçant la confiance au sein de l'écosystème.

À propos de HashKey Group

HashKey Group est un groupe de services financiers d'actifs numériques de premier plan en Asie, avec des opérations mondiales dans des régions telles que Hong Kong, Singapour, le Japon et les Bermudes. Depuis 2018, HashKey Group a construit un écosystème Web3 mondial dans un cadre réglementaire de haute conformité, y compris HashKey Exchange, une plateforme d'actifs virtuels sous licence réglementée par la SFC de Hong Kong ; HashKey Global, la plateforme d'actifs numériques phare à l'échelle mondiale ; HashKey Capital, un gestionnaire d'actifs mondial investissant exclusivement dans la technologie blockchain et les actifs numériques ; HashKey OTC, la branche de négociation de gré à gré conforme de HashKey Group, HashKey Cloud, un fournisseur de premier plan d'infrastructure Web3 mondiale ; et HashKey Tokenisation, un fournisseur de services de tokenisation.

HashKey Group possède également un riche écosystème sur la chaîne, avec le développement de la couche 2 d'Ethereum, HashKey Chain, et le token de la plateforme HashKey HSK. HashKey Group s'engage à favoriser l'application massive de la technologie blockchain, visant à fournir des services d'actifs numériques fiables et accessibles à un milliard d'utilisateurs mondiaux.