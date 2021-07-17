HAVAL H6 на базе платформы L.E.M.O.N. дебютирует в Таиланде

В ходе проектирования платформы GWM учла необходимость предоставить пользователям выбор из множества вариантов. Поэтому данная платформа отличается гибкостью, высокой производительностью, безопасностью и простотой управления. Она полностью совместима с такими моделями, как HAVAL H6 3-го поколения, HAVAL JOLION и HAVAL DAGOU. Благодаря особенностям платформы данные модели гибридных электромобилей получили усовершенствованный кузов и характеристики, что позволяет им удовлетворить потребности пользователей, когда речь идет о качестве и комфорте вождения.

Гибридный электромобиль HAVAL H6 на базе данной платформы стала первой моделью для зарубежных рынков с применением технологии L.E.M.O.N. DHT. Модель с приводным двигателем с турбонаддувом 1,5Т поддерживает интеллектуальное переключение в зависимости от сценария использования, тем самым повышается уровень комфорта при перемещении в условиях городских пробок с частым торможением и снижается сопротивление воздуха, с которым сталкиваются приводные двигатели на высоких скоростях. За счет сокращения совокупного потребления экономия топлива доходит до 4,9 л/100 км. Эта модель представляет собой идеальный баланс между высокой производительностью и скромным энергопотреблением при любой скорости или сценарии использования.

HAVAL H6 3-го поколения — это первая модель на базе платформы L.E.M.O.N., разработанная для международного рынка. Ее вес оптимизирован — новый электромобиль на 8-10% легче, чем представители предыдущего поколения, при этом он обладает улучшенными характеристиками при ускорении, торможении, рулевом управлении и подъеме с меньшим расходом топлива. Более 70% материалов для этого автомобиля изготовлены из высокопрочной стали, а в основных частях кузова (стойки и дверная рама) несущее давление конструкции достигает 2000 МПа. Уровень прочности кузова и обеспечиваемая за счет этого безопасность всего транспортного средства значительно выросли, отражая эволюцию разработки электромобиля.

HAVAL DAGOU, вторая модель на базе этой платформы, оснащена цельной кузовной конструкцией, независимой многорычажной подвеской и подвеской MacPherson. Дверные проемы произведены методом горячей штамповки, заменяющим традиционную сварку. Это снижает риски при столкновении и на 25% повышает безопасность пассажиров при авариях. Новая модульная платформа L.E.M.O.N. совместима со множеством устройств и технологий, ее легко отрегулировать в зависимости от параметров кузова, включая ось, колесную базу, схему трансмиссии и ход подвески, чтобы соответствовать различным стилям вождения.

Платформа, отражающая технологические достижения компании GWM, расширяет возможности продукции производителя, а также обеспечивает техническую поддержку для глобализации электромобилей GWM. В будущем эта платформа станет популярной по всему миру и сделает вождение более экономичным, экологичным, безопасным и комфортным.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1575768/HAVAL_H6_HEV_Developed_on_L_E_M_O_N__Platform_Make_its_Debut_in_Thailand.jpg

SOURCE GWM