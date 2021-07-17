HAVAL H6 на базе платформы L.E.M.O.N. дебютирует в Таиланде

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GWM

Jul 17, 2021, 12:29 ET

БАОДИН (Китай), 17 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- HAVAL H6 HEV 3-го поколения, первая модель гибридного электромобиля на базе платформы L.E.M.O.N., дебютировала в Бангкоке (Таиланд). Таиландские потребители тепло приняли новинку в мире электромобилей. L.E.M.O.N. представляет собой новейшую интеллектуальную модульную технологическую платформу, разработанную компанией Great Wall Motors (GWM) для мирового рынка.

HAVAL H6 HEV Developed on L.E.M.O.N. Platform Makes its Debut in Thailand
HAVAL H6 HEV Developed on L.E.M.O.N. Platform Makes its Debut in Thailand

В ходе проектирования платформы GWM учла необходимость предоставить пользователям выбор из множества вариантов. Поэтому данная платформа отличается гибкостью, высокой производительностью, безопасностью и простотой управления. Она полностью совместима с такими моделями, как HAVAL H6 3-го поколения, HAVAL JOLION и HAVAL DAGOU. Благодаря особенностям платформы данные модели гибридных электромобилей получили усовершенствованный кузов и характеристики, что позволяет им удовлетворить потребности пользователей, когда речь идет о качестве и комфорте вождения. 

Гибридный электромобиль HAVAL H6 на базе данной платформы стала первой моделью для зарубежных рынков с применением технологии L.E.M.O.N. DHT. Модель с приводным двигателем с турбонаддувом 1,5Т поддерживает интеллектуальное переключение в зависимости от сценария использования, тем самым повышается уровень комфорта при перемещении в условиях городских пробок с частым торможением и снижается сопротивление воздуха, с которым сталкиваются приводные двигатели на высоких скоростях. За счет сокращения совокупного потребления экономия топлива доходит до 4,9 л/100 км. Эта модель представляет собой идеальный баланс между высокой производительностью и скромным энергопотреблением при любой скорости или сценарии использования.

HAVAL H6 3-го поколения — это первая модель на базе платформы L.E.M.O.N., разработанная для международного рынка. Ее вес оптимизирован — новый электромобиль на 8-10% легче, чем представители предыдущего поколения, при этом он обладает улучшенными характеристиками при ускорении, торможении, рулевом управлении и подъеме с меньшим расходом топлива. Более 70% материалов для этого автомобиля изготовлены из высокопрочной стали, а в основных частях кузова (стойки и дверная рама) несущее давление конструкции достигает 2000 МПа. Уровень прочности кузова и обеспечиваемая за счет этого безопасность всего транспортного средства значительно выросли, отражая эволюцию разработки электромобиля.

HAVAL DAGOU, вторая модель на базе этой платформы, оснащена цельной кузовной конструкцией, независимой многорычажной подвеской и подвеской MacPherson. Дверные проемы произведены методом горячей штамповки, заменяющим традиционную сварку. Это снижает риски при столкновении и на 25% повышает безопасность пассажиров при авариях. Новая модульная платформа L.E.M.O.N. совместима со множеством устройств и технологий, ее легко отрегулировать в зависимости от параметров кузова, включая ось, колесную базу, схему трансмиссии и ход подвески, чтобы соответствовать различным стилям вождения.

Платформа, отражающая технологические достижения компании GWM, расширяет возможности продукции производителя, а также обеспечивает техническую поддержку для глобализации электромобилей GWM. В будущем эта платформа станет популярной по всему миру и сделает вождение более экономичным, экологичным, безопасным и комфортным.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1575768/HAVAL_H6_HEV_Developed_on_L_E_M_O_N__Platform_Make_its_Debut_in_Thailand.jpg

SOURCE GWM