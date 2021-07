HAVAL H6 HEV desenvolvido na plataforma L.E.M.O.N. estreia na Tailândia

No início do desenvolvimento da plataforma L.E.M.O.N., a GWM considerou plenamente a necessidade de oferecer escolhas diversificadas aos usuários. Assim, a plataforma apresenta flexibilidade, alto desempenho, alta segurança e leveza, e pode ser perfeitamente compatível com produtos como a 3ª geração do HAVAL H6, o HAVAL JOLION e o HAVAL DAGOU. Com a plataforma, esses modelos são equipados com melhor estrutura de carroçaria e performance mais forte, além de poderem atender às exigências dos usuários por qualidade e conforto.

O HAVAL H6 HEV, um modelo híbrido desenvolvido nesta plataforma, também é o primeiro modelo com tecnologia "L.E.M.O.N. DHT" aplicada a ter presença no mercado externo. Com um motor 1.5 turboalimentado e motores elétricos de tração, este modelo suporta comutação inteligente de acordo com diferentes cenários de uso, evitando efetivamente as condições de engarrafamento nas quais ocorrem frenagens frequentes em áreas urbanas e reduzindo a resistência do ar enfrentada pelos motores elétricos de tração em rodovias. Há uma melhora na economia de combustível, com o consumo combinado de 4,9L/100km. O modelo apresenta um equilíbrio perfeito entre alta eficiência e alto desempenho em todas as faixas de velocidade e cenários.

Como o primeiro modelo estratégico global construído na plataforma L.E.M.O.N., a 3ª geração do HAVAL H6 foi otimizada para ser oito a dez por cento mais leve do que a geração anterior, ao mesmo tempo em que atinge melhor desempenho em aceleração, frenagem, direção e subida com menor consumo de combustível. Além disso, mais de 70% dos materiais do veículo são compostos de aço de alta resistência, e em peças chave (como a coluna A, coluna B e estrutura da porta), a pressão no mancal do defletor chega a 2.000 MPa. A rigidez da carroçaria e a segurança de todo o veículo foram significativamente aprimoradas, compreendendo uma evolução verdadeiramente abrangente.

O HAVAL DAGOU, o segundo modelo construído nesta plataforma, está equipado com uma carroçaria monobloco, suspensões independentes MacPherson e multi-link, e um anel integrado de porta por estampagem a quente em substituição à tradicional montada por solda a ponto. Isso ajuda a reduzir danos à carroçaria em colisões e a melhorar em 25% a segurança dos passageiros em condições de colisões pequenas. Enquanto isso, a nova plataforma L.E.M.O.N. é altamente compatível e extensível, oferecendo parâmetros ajustáveis em várias dimensões de distância entre eixos, combinação de trem de força e curso do sistema da suspensão para atender a diferentes estilos de condução.

A plataforma, um reflexo central do P&D tecnológico da GWM, não apenas capacita os produtos da GWM, mas fornece suporte técnico para seu intenso compromisso com a globalização. No futuro, mais produtos construídos nesta plataforma serão lançados mundialmente, oferecendo aos usuários mais experiências de condução que sejam econômicas, ecológicas, seguras e confortáveis.

