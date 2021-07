Samochód hybrydowy HAVAL H6 zbudowany w oparciu o platformę LE.M.O.N. Debiut platformy w Tajlandii

HAVAL H6, samochód hybrydowy opracowany w oparciu o tę platformę, jest również pierwszym modelem, w którym zastosowano technologię „L.E.M.O.N. DHT" na rynkach zagranicznych. Wyposażony w silnik 1,5T z technologią turbodoładowania i silnikami napędowymi, model ten ma funkcję inteligentnego przełączania zgodnie z różnymi zastosowaniami, co tym samym pozwala na skuteczne unikanie przeciążenia silnika w warunkach dużego natężenia ruchu, wymuszającego częste hamowanie w obszarach miejskich i redukcję oporu powietrza, na które wystawione są silniki napędowe na drogach szybkiego ruchu. Poprawiono oszczędność paliwa przy łącznym zużyciu obniżonym do poziomu 4,9 l/100 km. W modelu tym osiągnięto równowagę pomiędzy wysoką wydajnością i dużymi osiągami we wszystkich zakresach prędkości i warunkach.

Jako pierwszy strategiczny model zbudowany na platformie L.E.M.O.N. przeznaczony na rynki międzynarodowe, HAVAL H6 trzeciej generacji został zoptymalizowany i jest lżejszy o 8-10% od jego poprzedników, równocześnie przy poprawionych parametrach przyspieszenia, hamowania, kierowania i jazdy pod górę oraz mniejszym zużyciu paliwa. Ponadto ponad 70% materiału zastosowanego w samochodzie stanowi wysoko wytrzymała stal, podobnie jak najważniejsze części (Kolumna A, Kolumna B, rama drzwi), a nacisk na deflektor może osiągnąć wartość 2 000 MPa. Znacznie ulepszono stabilność nadwozia i bezpieczeństwo całego pojazdu, co oznacza pełną realizację kompleksowej ewolucji.

HAVAL DAVOU, drugi model zbudowany na tej platformie wyposażony jest w jednolitą ramę konstrukcyjną, kolumnę MacPehrsona i wielowahaczowe, niezależne zawieszenia oraz połączone i wytłaczane na gorąco ramy drzwi, które zastąpiły tradycyjne spawane punktowo ramy składające się z wielu elementów. Pozwala to na zmniejszenie wgięcia elementów nadwozia i poprawę bezpieczeństwa pasażerów w przypadku kolizji z niewielkim obszarem zderzenia (25%). Nowa platforma L.E.M.O.N. jest wysoce kompatybilna i charakteryzuje się możliwością rozbudowy, zapewniając parametry, które podlegają korekcie, obejmując szeroki zakres rozstawu osi, ustawień układu napędowego i pionowego odchylania zawieszenia, w celu dopasowania do różnych stylów jazdy.

Platforma, odzwierciedlająca prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez GMW w zakresie technologii, nie tylko przyczynia się do doskonalenia produktów GMW, lecz również zapewnia wsparcie techniczne ukierunkowane na głębokie zaangażowanie w globalizację. W przyszłości na rynek międzynarodowy trafi więcej produktów zbudowanych w oparciu tę platformę, zapewniając użytkownikom pozytywne wrażenia płynące z bardziej oszczędnej, ekologicznej, bezpiecznej i komfortowej jazdy.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1575768/HAVAL_H6_HEV_Developed_on_L_E_M_O_N__Platform_Make_its_Debut_in_Thailand.jpg

SOURCE GWM