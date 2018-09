Havas Health & You : John Hackney, expert du secteur publicitaire, nommé PDG Union européenne

NEW YORK, 5 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Havas Health & You (HH&Y), réseau commercial de santé et de bien-être orienté sur la promotion des décisions pour une bonne hygiène de vie dans tous les aspects de la santé, a annoncé aujourd'hui la nomination de John Hackney au poste de PDG du secteur UE. À ce titre, ce dernier supervisera le grand nombre d'agences Havas Health & You situées au sein de l'Union européenne.

Fort de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la publicité et des communications marketing en matière de santé, John Hackney a géré des comptes régionaux comme multinationaux et administré des sociétés au sein de groupes de communication comptant parmi les plus grands et les plus performants au monde, notamment des réseaux d'agences mondiaux tels que McCann Health et Young & Rubicam.

« Nous n'aurions pu espérer une personne plus dynamique pour assurer la supervision de nos agences de l'UE », a déclaré Donna Murphy, PDG mondiale de Havas Health & You. « John a travaillé avec certaines des plus grandes marques au monde – Coca-Cola, Unilever, Johnson & Johnson, Diageo, Bacardi et Pfizer – et s'est illustré dans le développement d'équipes intégrées, ce qui nous permettra de renforcer encore notre culture du #ensemble. Nous sommes impatients de voir comment il mettra à profit sa vaste expérience pour nous et nos clients d'Europe. »

John Hackney sera basé à Londres et présentera ses rapports à Donna Murphy.

« Je pensais honnêtement que ma prochaine étape professionnelle marquerait le début de ma carrière en tant qu'artiste pop mondial », a commenté Hackney, qui a joué de la guitare pendant des années dans plusieurs groupes de rock en tournée. « Mais mes filles adolescentes n'étaient pas vraiment convaincues, alors en fin de compte, être PDG européen chez Havas Health & You était certainement la meilleure chose à faire. Havas Health ayant choisi de se renommer Havas Health & You l'année passée et de regrouper ainsi ses activités et agences de santé et de bien-être dans le monde, mon expérience unique permettra de faire progresser encore l'union de la santé et du bien-être. Et peut-être apporterai-je ma guitare de temps en temps au bureau. »

Hackney a acquis une expérience de taille en matière de santé et de bien-être dans le domaine du grand public et des consommateurs, puisqu'il a travaillé avec Durex dans le cadre de la prévention du SIDA, avec Johnson & Johnson sur l'hygiène buccale et le traitement des plaies, avec Unilever sur les soins de la peau et les aliments fonctionnels, ainsi qu'avec d'autres marques en lien avec la toux, les refroidissements et les soins pour bébés. En 2013, il a vendu Refreshed Wellbeing, l'agence de santé numérique dont il était le co-fondateur et qui était devenue l'une des agences numériques indépendantes orientées sur la santé/pharmaceutique à la croissance la plus rapide et à la renommée la plus grande en Europe. Sous sa direction depuis 2014, McCann Health London a été récompensée sur le plan créatif par les Cannes Lions et les Clio Awards, et s'est révélée être l'agence de santé en réseau à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni.

À propos de Havas Health & You



Havas Health & You réunit Havas Life, Health4Brands (H4B), Lynx, Havas Life PR et Havas Health Plus, tous des réseaux de santé et de communications en propriété exclusive, avec les activités et pratiques de santé grand public de Havas Creative Group. Son approche centrée sur le client bénéficie des talents, de la ténacité et de la technologie dont les entreprises œuvrant dans le domaine de la santé et du bien-être, les marques et les individus ont besoin pour s'épanouir dans le monde d'aujourd'hui. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.HavasHealthandYou.com.

