Have an Olive Day lanza nuevas recetas para añadir a las celebraciones del 4 de julio

NUEVA YORK, 20 de junio de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Estados Unidos de América están preparando para celebrar el Día de la Independencia. El sonido del himno nacional, las parrilladas y los fuegos artificiales serán una expresión del gusto y de la alegría en todos los estados, desde el norte al sur, y desde el este al oeste. Olives from Spain quiere contribuir a las celebraciones introduciendo ideas deliciosas para la parrilla y postre.

Olives from Spain y la Unión Europea están desarrollando una campaña para promover la concientización respecto a las posibilidades de la aceituna de mesa cuando se trata de incorporarla en cualquier tipo de receta. El sitio Have an Olive Day no ha pasado por alto las celebraciones del 4 de julio. Por ello, una receta fue desarrollada, diseñada específicamente para traer todo el sabor de su origen mediterráneo a las parrillas de los Estados Unidos, y está disponible en todas partes del país. Esta será una explosión de sabores para celebrar las explosiones de alegría demostradas el 4 de julio.

El 4 de julio es un importante día para los Estados Unidos. Y es así como sus símbolos más icónicos se manifiestan en los millones de celebraciones que tienen lugar a lo largo y ancho del país. El país entero está lleno de banderas, los estadounidenses pueden escuchar The Star-Spangled Banner en infinitas versiones, y se disfruta de fuegos artificiales en el cielo de todas las ciudades de la nación.

La parrilla, un icono de la cocina norteamericana, se prepara con los mejores ingredientes, que serán servidos para celebrar la independencia. Olives from Spain ha desarrollado las siguientes recetas para promover las aceitunas y celebrar la independencia.

Pinchos con aceitunas para el 4 de julio

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/holiday-recipes/147-4th-july-skewers-with-olives

Y de un clásico de las cocinas estadounidenses, la parrilla, a otro plato por el que se conocen los Estados Unidos en todo el mundo … el brownie. Lo mejor de la cocina estadounidense y lo mejor de la tradición mediterránea van de la mano en este brownie con aceitunas negras.

Brownies con aceitunas y piñones

http://www.haveanoliveday.eu/index.php/videorecipes/sweet-bites/111-olives-brownie

Hay muchas otras ideas para preparar los menús del Día de la Independencia

http://www.haveanoliveday.eu

Have an Independence Day. Have an Olive Day.

Acerca de INTERACEITUNA y Olives from Spain

INTERACEITUNA es la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que representa a todo el sector que produce, procesa y comercializa las aceitunas de mesa. Creada para implementar diferentes programas y actividades de interés general, INTERACEITUNA promueve el conocimiento de las aceitunas de mesa españolas y lleva a cabo investigación y desarrollo relacionados con la producción y las técnicas de producción. INTERACEITUNA se ha asociado con la Unión Europea para promover este producto.

http://www.haveanoliveday.eu

