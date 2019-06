Have an Olive Day! With Olives from Spain conquista de nuevo el Summer Fancy Food Show de Nueva York

Uno de los productos estrella de la Dieta Mediterránea, la aceituna de mesa, regresó al exclusivo escaparate de alimentos y bebidas para productores y compradores de Nueva York, el Summer Fancy Food Show.

NUEVA YORK, 26 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Olives from Spain y su campaña Have an Olive Day!, regresan por tercer año consecutivo a una de las ferias gastronómicas más importantes en el sector HORECA en los EE.UU., a la que asisten más de 17.000 profesionales cada año. Esta campaña cuenta con el apoyo del prestigioso chef José Andrés, y con una inversión de 7,5 millones de euros en 3 años.

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8569151-olives-from-spain-summer-fancy-food-show/