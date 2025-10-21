HAVIT, Efsanevi Galatasaray Espor ile İş Birliği Yaparak Türk Oyun Dünyasına Güç Katıyor

ISTANBUL, 21 Ekim 2025 /PRNewswire/ -- Küresel teknoloji markası HAVIT, Türkiye'nin en köklü ve etkili espor takımlarından biri olan Galatasaray Espor ile stratejik bir ortaklık kurduğunu gururla duyuruyor. Bu iş birliği, gelişmekte olan Türk oyun ekosistemine yenilikçi ve yüksek performanslı ekipmanlarla enerji kazandırmayı amaçlıyor.

Stratejik Bir Ortaklık: Türk Esporunun Geleceğini Güçlendirmek

HAVIT Partners with Legendary Galatasaray Esports to Empower Turkish Gaming

Bir asrı aşkın spor mirasıyla Galatasaray, tutku, başarı ve azmin simgesi olmuştur. Bu ruhu dijital arenaya taşıyan Galatasaray Espor, rekabetçi oyun dünyasında önemli bir güç haline gelmiştir. HAVIT, bu iş birliğiyle sadece takımı profesyonel performansını artıracak ileri seviye oyun ekipmanlarıyla desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Türk oyunculara üstün bir espor deneyimi sunmayı hedefliyor.

Geleceğe Bakış

Bu ortaklıkla birlikte HAVIT ve Galatasaray Espor, Türk esporuna yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Önümüzdeki turnuvalarda Galatasaray Espor, takım ruhu ve gücüyle uluslararası arenada Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam edecek. HAVIT ise üstün performanslı oyun ekipmanlarıyla takıma tam destek vererek daha büyük başarılara ulaşmasına yardımcı olacak.

HAVIT Hakkında

HAVIT, oyun ekipmanları, ses ürünleri ve akıllı yaşam teknolojileri alanında uzmanlaşmış küresel bir teknoloji markasıdır. 110'dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren HAVIT, yenilikçi ve güvenilir ürünleriyle milyonlarca oyuncu, profesyonel ve teknoloji tutkununu desteklemeye devam ediyor.

Galatasaray Espor Hakkında

Galatasaray Espor, Galatasaray Spor Kulübü'nün espor şubesi olarak kurulmuş ve kısa sürede Türkiye'nin en güçlü rekabetçi oyun takımlarından biri haline gelmiştir. Güçlü performansı, tutkulu taraftarları ve mükemmeliyet anlayışıyla tanınan Galatasaray Espor, hem Galatasaray'ın köklü mirasını hem de Türk esporunun geleceğini küresel sahnede temsil etmektedir.

