HAVIT ve Beşiktaş Espor'dan Türk Oyun Dünyasında Yeni Bir Dönem Başlatan İş Birliği

ISTANBUL, 21 Ekim 2025 /PRNewswire/ -- Küresel teknoloji markası HAVIT, Türkiye'nin en köklü ve etkili espor takımlarından biri olan Beşiktaş Espor ile benzersiz bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Bu ortaklık, HAVIT'in Türk espor pazarına olan güçlü bağlılığını pekiştirirken, rekabetçi oyun dünyasında ve marka etkileşiminde yeni bir büyüme döneminin başlangıcını simgeliyor.

Beşiktaş: Spor Mirasından Espor Gücüne

HAVIT Partners with Beşiktaş Esports to Usher in a New Era of Turkish Gaming

Efsanevi Beşiktaş Spor Kulübü'nün bir parçası olarak kurulan Beşiktaş Espor, Türkiye'nin rekabetçi oyun sahnesinde kısa sürede öncü bir güç haline gelmiştir. League of Legends, PUBG Mobile ve CS2 gibi üst düzey oyunlarda mücadele eden takım; cesur oyun tarzı, genç enerjisi ve tutkulu taraftar kitlesiyle geniş bir takdir toplamaktadır.

HAVIT: Yenilikle Esporu Güçlendirmek

110'dan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren HAVIT, yüksek performanslı oyun ekipmanları ve etkileyici ses teknolojileriyle tanınmaktadır. Açık arkalı oyun kulaklığı Fuxi-H8 gibi yenilikçi ürünleriyle, mekansal ses hassasiyetinde ve doğal ses deneyiminde yeni bir standart belirleyerek hem profesyonel espor performansını hem de günlük oyun keyfini yeniden tanımlamaktadır.

Daha Güçlü Birliktelik: Esporun Geleceğini Şekillendirmek

HAVIT, Beşiktaş Espor ile gerçekleştirdiği bu ortaklık kapsamında takımı ileri seviye oyun ekipmanlarıyla donatarak rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, inovasyonu ve espor tutkusunu birleştirerek Türk oyunculara ve hayranlara bir üst seviyede oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Geleceğe Bakış

Bu stratejik iş birliği, HAVIT'in Türkiye'deki ve küresel espor sahnesindeki büyümesinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Yenilik ile geleneği, performans ile tutkuyu bir araya getiren HAVIT ve Beşiktaş Espor, unutulmaz anlar yaratmak ve rekabetçi oyun dünyasının geleceğini birlikte şekillendirmek için güçlerini birleştiriyor.

