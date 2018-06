Hawksford acquiert l'un des principaux prestataires indépendants de services aux entreprises en Asie

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/704588/Hawksford_Logo.jpg )

P&P est une société dynamique assurant des services complets aux entreprises, qui a fait ses preuves en aidant les clients internationaux à étendre leurs activités, dont la production et la vente, à destination de et à travers l'Asie. P&P offre des solutions souples en matière de comptabilité, de fiscalité et de services aux entreprises, qui guident les clients dans les méandres de la création d'entreprise et la conduite des activités dans la région, en particulier en Chine, où P&P dispose de cinq bureaux. P&P a connu une croissance interne notable depuis sa création en 2007 et dispose d'une équipe multilingue et talentueuse dans dix bureaux, au service d'une clientèle internationale, en anglais, en italien, en espagnol, en allemand, en mandarin et en cantonais.

Il s'agit de la sixième acquisition réalisée par Hawksford depuis qu'elle est appuyée par Dunedin, la société de capital-investissement.

Les entreprises clientes de Hawksford auront désormais accès à un plus grand champ de services dans les principales économies d'Asie, tandis que les clients de P&P pourront faire appel aux services plus étendus de Hawksford dans d'autres endroits.

Stefano Passarello, Dario Acconci et Giacomo Stoppa, les associés de P&P, deviendront actionnaires de Hawksford et maintiennent leurs responsabilités de direction, assurant la continuité pour la clientèle de longue date de P&P.

Michel van Leeuwen, le directeur général du groupe Hawksford, a déclaré : « L'acquisition de P&P par Hawksford s'inscrit dans notre objectif stratégique de disposer d'une véritable plateforme de services panasiatique. Cinquante pour cent des employés de Hawksford sont désormais basés en Asie, ce qui prouve l'importance de la région pour notre entreprise. Nous sommes particulièrement heureux de sécuriser nos pleines capacités opérationnelles en Chine et nous pensons qu'il s'agira d'un important moteur de croissance dans les années à venir. De plus en plus, les entreprises clientes souhaitent accéder à nos services dans toute l'Asie, car elles cherchent à développer leurs propres activités sur l'ensemble de la région. »

« P&P est dirigé par une équipe d'entrepreneurs et de professionnels qui partagent les valeurs et les objectifs stratégiques de Hawksford et qui est authentiquement centrée sur le client. Nous avons hâte d'intégrer le personnel et les services de P&P au réseau de Hawksford. Les clients de Hawksford comme de P&P verront les nombreux avantages de cette acquisition. »

Stefano Passarello, Dario Acconci et Giacomo Stoppa, les associés de P&P Partners, ont ajouté : « Cette acquisition constitue pour P&P une excellente occasion d'accéder plus largement au marché britannique et de renforcer sa présence européenne grâce à la marque Hawksford, reconnue et respectée, tandis que la présence de P&P dans les principaux pays asiatiques présente un intérêt particulier pour Hawksford. Sous la marque Hawksford, nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'assurer une adaptabilité et de nouveaux services à notre clientèle bien établie. »

P&P est un prestataire de services aux entreprises comptant 140 employés, répartis sur dix bureaux à Hong Kong, Singapour, Shanghai, Guangzhou, Pékin, Changshu, Shenzhen, Tokyo, Milan et Barcelone. P&P prête des services d'appui et d'externalisation à une clientèle internationale et des PME de premier plan.

Hawksford est une société de gestion d'entreprises, de comptes privés et de fonds. Hawksford s'est implanté en Asie en mars 2014 en acquérant Janus Corporate Solutions à Singapour et a étendu ses activités sur le continent, grâce à une croissance interne à Hong Kong et aux activités de gestion de fortune privée réglementées par l'Autorité monétaire de Singapour.

Hawksford fournit des solutions créatives et pragmatiques pour un large éventail de clients institutionnels, d'entrepreneurs et de grandes fortunes du monde entier.

Société internationale primée de gestion d'entreprises, de comptes privés et de fonds, Hawksford assure systématiquement un service impeccable et s'attache à penser au-delà de l'avenir immédiat. Comptant des clients dans 115 pays, la société offre une gamme complète de services et de solutions aux fiducies, aux sociétés, aux fondations, aux partenariats, aux entreprises familiales et aux fonds de placement. Hawksford prête également des services de cotation, de testament et d'homologation, de plan de relève et des solutions relatives aux employés.

