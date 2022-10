Hayashibara ranime le Trehalose Symposium et en révèle la polyvalence révolutionnaire pour la biochimie humaine

OKAYAMA, Japon, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Hayashibara Co., Ltd., membre de Nagase Group et dont le siège social se trouve à Okayama City, dans l'ouest du Japon, a organisé le 8 septembre 2022 le 24e Trehalose Symposium, avec le soutien de la Japanese Society of Applied Glycoscience.

Cet événement universitaire hautement spécialisé est revenu à Tokyo après une pause de trois ans, accueillant 231 participants de divers domaines en présentiel et en ligne. Des chercheurs d'ici et d'ailleurs ont présenté les résultats de leurs travaux en recherche fondamentale et appliquée sur le tréhalose. Les présentations s'intéressaient, par exemple, au développement d'une méthode de stabilisation des vaccins prometteuse pour le transport, ne nécessitant pas de chaîne du froid, mais également à la recherche fondamentale sur la façon dont le tréhalose affecte la croissance des cristaux de glace, l'objectif étant d'identifier de meilleures techniques de décongélation des tissus biologiques cryoconservés, ou aux travaux de recherche sur l'application du tréhalose au traitement chirurgical avec utilisant de l'autophagie (fonction de recyclage dans les cellules), récompensés par un prix Nobel en 2016.

Au cours d'une séance de discussion, suivie des présentations, les experts japonais ont partagé leurs points de vue sur les raisons et mécanismes au cœur de l'utilisation du tréhalose, plutôt que d'autres glucides, par la plupart des organismes. À la fin de la session, les intervenants ont présenté leurs perspectives et leurs attentes en matière de recherche et de développement, tout en soulignant l'importance de la recherche fondamentale.

Hayashibara s'engage à faire vivre le Trehalose Symposium, offrant ainsi une communauté aux chercheurs du monde entier afin que ceux-ci puissent présenter leurs découvertes et obtenir des informations bénéfiques en interagissant avec leurs pairs. Fortement engagé envers la recherche fondamentale sur le tréhalose, Hayashibara considère que le Trehalose Symposium permettra de contribuer à la construction d'une société durable.

Pour plus de détails sur le symposium, consultez le site ci-après :

https://www.hayashibara.co.jp/data/6801/en_symposium_tp/

Pour consulter les 187 présentations précédentes, rendez-vous sur le site ci-après :

https://www.hayashibara.co.jp/data/6753/en_rd_tp/

À propos du Trehalose Symposium

Fondé en 1997, le Trehalose Symposium promeut les activités de recherche et de développement pour le tréhalose tout en aidant les chercheurs à faire connaître leurs découvertes. Au cours des 20 dernières années, 187 chercheurs de milieux scientifiques multidisciplinaires ont présenté les propriétés du tréhalose et ses fonctionnalités.

À propos du tréhalose

Le tréhalose, que l'on trouve dans les aliments comme les champignons, est un disaccharide d'origine naturelle connu depuis longtemps pour son effet biochimique sur la protection des cellules et des tissus dans des conditions sèches. Des études ont révélé que les propriétés physicochimiques du tréhalose, telles que la fixation à l'eau et la vitrification, sous-tendent la fonctionnalité de protection. Le développement de la recherche appliquée a permis aux industries alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques d'utiliser le tréhalose dans leurs produits commerciaux.

