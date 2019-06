Hazte la prueba del VIH "a tu manera" con una campaña de los CDC

"El tema de este año, 'Haciéndolo a Mi Manera', subraya cómo y por qué las personas deben convertir la prueba en parte de su vida, en sus términos y a su manera. Y alentamos a las personas a compartir sus experiencias individuales sobre la importancia de hacerlo y qué los motiva a hacerse la prueba y a mantenerse saludables", de acuerdo con Mariana Nonino, Directora de proyectos de la Fundación Pinyon y participante de la iniciativa PACT (Partnering and Communicating Together to Act Against AIDS).



A través de "Haciéndolo a Mi Manera", los CDC animan a latinos y latinas de todas las edades a hacerse la prueba del VIH en casa, con su médico familiar, en una clínica, por su cuenta o en la compañía de sus seres queridos o amigos, a fin de que conozcan su estatus y, en su caso, puedan obtener atención y tratamiento.

"El mensaje central de la campaña es que las prueba del VIH debe convertirse en algo habitual para todos nosotros, como cualquier otro chequeo médico o dental. Porque la prueba es la clave para un diagnóstico precoz y para recibir tratamiento", destacó Mariana Nonino.

Los mensajes ponen a disposición de latinos y latinas toda la información necesaria para decidir cuál prueba del VIH es la más apropiada para su estilo de vida y situación personal, y los anima a compartir su experiencia en las redes sociales, a fin de alentar a muchas más personas a hacerse la prueba.

Cifras oficiales muestran que las comunidades latinas de los Estados Unidos están siendo desproporcionadamente afectadas por la incidencia del VIH: Los hispanos representan la cuarta parte de todos los nuevos contagios del virus, a pesar de constituir el 18% de la población del país.

Además, 7 de cada 10 nuevos contagios ocurren entre latinos gay o bisexuales, pero la buena noticia es que alrededor de la mitad de los latinos que viven con el VIH han logrado la supresión del virus, gracias a un tratamiento oportuno con retrovirales.



El Día Nacional de la Prueba del VIH, el 27 de junio, representa la unión de esfuerzos de departamentos de salud y otras organizaciones para elevar la conciencia y realizar eventos sobre la importancia de la prueba del VIH y el diagnóstico temprano.

La nueva campaña será difundida a través de todas las 163 emisoras afiliadas de Red Hispana , así como en sus plataformas móviles y de redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, y en sus programas insignia como Bienvenidos a América, la Dra. Isabel, En Privado, con el Dr. Eduardo López-Navarro y Encendío con Pedro Biaggi, entre otros.

Para más información de la campaña en español, visita LaRedHispana.com.

