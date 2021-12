HB Antwerp anuncia o lançamento da Signum - a primeira marca de luxo nascida no metaverso - com lançamento de NFTs

ANTUÉRPIA, Bélgica, 19 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A HB Antwerp, start-up empreendedora de diamantes, tem o orgulho de anunciar o lançamento da primeira marca de luxo criada pela natureza e nascida no metaverso, Signum.

Signum é uma marca de diamantes com experiência voltada para uma nova geração de consumidores de luxo que valorizam a autoexpressão, a transparência e a sustentabilidade. Ela aproveita seu modelo de negócios único e a tecnologia blockchain para vincular a propriedade de diamantes físicos e digitais, combinando-os em uma única comunidade. A Signum pretende capacitar sua comunidade a:

ser co-criadores e designers de diamantes físicos lapidados, habilmente lapidados em diamantes brutos naturais;

investir em produtos que manterão seu valor por meio de tokens não fungíveis (NFTs); e

ter um impacto positivo na vida de milhões de pessoas na África por meio dos investimentos econômicos e sociais da Signum no país de origem de cada diamante.

Para comemorar a criação da marca e sua origem digital/física dupla, a Signum colaborou com a comunidade de NFTs Next Decade para desenvolver um lançamento de produto inaugural de NFTs inspirados em diamantes.

A BunsLandxSignum é uma coleção de 12 NFTs de diamantes "metabrutos". Cada um representa um diamante bruto específico e reflete a composição única da pedra e o potencial futuro de transformação em vários diamantes "metalapidados". Os compradores terão acesso a futuros lançamentos de NFTS e se juntarão à comunidade exclusiva da BunsLand. Os NFTs estão disponíveis para compra pelo site https://store.buns.land/.

"Com a Signum, criamos uma nova marca de diamantes para consumidores do futuro, conjugando um produto enfatizado na tradição com uma abordagem não tradicional. Vemos os diamantes como uma arte, criados na natureza, lapidados pela criatividade e inovação", disse Shai de Toledo, cofundador da HB Antwerp. "Por meio da primeira edição de NFTs BunsLandxSignum, estamos oferecendo oportunidades de investimento de acesso aberto em diamantes brutos à medida que entramos em uma nova era em bens de luxo."

"As pessoas vão consumir cada vez mais produtos digitais no futuro, e a Signum é uma das marcas de luxo pioneiras em inovar neste espaço, o Metaverso", disse Alexandre Frih, fundador da Next Decade. "Com a BunsLand, temos orgulho de capacitar a entrada bem-sucedida da Signum nesta era digital."

Sobre a Signum

A Signum é uma marca de experiência de luxo que faz um vínculo entre a titularidade de diamantes físicos e digitais. Ela oferece aos consumidores a oportunidade de promover a cocriação de um diamante em qualquer forma, e transformá-lo na representação da maior expressão de sua identidade, a partir de um diamante natural bruto. Por meio de seu modelo de negócios único e uso de tecnologia blockchain, a Signum liberta seus clientes das restrições, convenções e expectativas inerentes à experiência tradicional de compra de diamantes. Em vez disso, a marca incentiva a criatividade visando uma experiência verdadeiramente personalizável.

Sobre a HB Antwerp

A HB Antwerp é uma empresa diamantífera sediada na Antuérpia com foco em sourcing, análise, corte e lapidação de diamantes orientados pela tecnologia. A HB está aplicando uma metodologia inovadora projetada para simplificar as complexidades e desafios da cadeia global de fornecimento de diamantes, além de aprimorar a transparência. A HB Antwerp realiza autenticação de cada estágio de sua cadeia de valor utilizando seu próprio blockchain exclusivo e tecnologias proprietárias de rastreabilidade.

Contato: Margaux Donckier, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1712769/Signum_Logo.jpg

FONTE HB Antwerp

SOURCE HB Antwerp