HBX Group choisit Salesloft pour mener la transformation globale des ventes

Les solutions de bout en bout de Salesloft ont permis au groupe HBX d'atteindre ses objectifs en matière de croissance du chiffre d'affaires.

ATLANTA, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Salesloft, fournisseur de la seule plateforme d'orchestration des revenus qui hiérarchise, automatise et recommande des actions pour aider les équipes de revenus à conclure plus d'affaires, a annoncé aujourd'hui que HBX Group, une des principales sociétés spécialisées dans la technologie des voyages B2B au niveau mondial, a mis en œuvre Salesloft pour unifier ses systèmes globaux et mûrir ses opérations de revenus.

Salesloft logo

HBX Group a lancé un programme pilote de trois mois avec Salesloft pour transformer la façon dont l'entreprise vend. Les dirigeants de HBX ont fixé des objectifs ambitieux pour augmenter les recettes, améliorer la prévisibilité et réduire les coûts. En raison du succès manifeste du programme pilote, HBX Group a considérablement augmenté son investissement chez Salesloft, en déployant Salesloft dans l'ensemble de son organisation de revenus et en augmentant le nombre de ses licences de 20 à 500.

« La vision du groupe HBX était claire : La société avait un besoin urgent d'améliorer les capacités de ses vendeurs à gagner de nouveaux clients et à développer les clients existants », a déclaré Sam Loveland, président-directeur général chez Salesloft. « Nous avons proposé une série de stratégies opérationnelles pour aider HBX Group à remporter plus de contrats, à éliminer la perte de clientèle, à créer une cohérence et une reproductibilité entre les équipes et à simplifier sa pile technologique d'orchestration des revenus ».

Les solutions de Salesloft pour le groupe HBX se sont centrées sur :

La progression du chiffre d'affaires via la création d'un pipeline. Le groupe HBX souhaitait passer de la satisfaction de la demande à la création de la demande. Salesloft a permis à l'entreprise de mettre en œuvre une approche de prospection sortante plus complète en intégrant l'IA dans les processus. Cela a permis au groupe HBX d'augmenter l'engagement personnalisé, de convertir les prospects plus rapidement et d'avoir une meilleure visibilité du pipeline grâce à des prévisions précises.





Promotion de la collaboration et de la performance des équipes. La formation et la fidélisation des meilleures équipes nécessitent une culture de la cohérence et de la reproductibilité. Salesloft a permis à HBX Group de donner à ses équipes de vente les outils dont elles avaient besoin pour vendre en toute confiance l'ensemble des produits de HBX Group, ce qui les a déviées de l'ancienne façon de vendre des produits de façon fragmentée.





Optimiser la technologie et les flux de travail. Avant de travailler avec Salesloft, HBX Group suivait les contrats potentiels dans des fichiers de feuilles de calcul. Salesloft fournit une vue unique du pipeline de l'entreprise ainsi que des rapports standardisés et consolidés pour aider les responsables des ventes à gérer l'entreprise plus efficacement et à obtenir une visibilité claire à travers les fonctions.

« Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux dès le début de notre partenariat avec Salesloft », a déclaré Mark Antipof, Chief Growth Officer chez HBX Group. « Notre programme pilote de trois mois a clairement montré que Salesloft pouvait fournir les résultats dont nous avions besoin pour passer à l'échelle supérieure. La plateforme nous permet de suivre les performances, d'interpréter les signaux d'intention et de développer des stratégies plus efficaces pour le ciblage des clients en intégrant des informations provenant de l'ensemble de notre entreprise mondiale. Il en résulte une nouvelle compréhension des progrès que nous réalisons, des obstacles auxquels nos équipes chargées des recettes sont confrontées et des possibilités de faire les choses différemment ».

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Salesloft et HBX Group, visitez le site https://www.salesloft.com/resources/case-studies/hbx-group-customer-story.

À propos de Salesloft

Salesloft aide les équipes chargées du chiffre d'affaires à prendre les bonnes mesures pour conclure chaque affaire grâce à la seule plateforme construite autour du flux de travail des vendeurs. La plateforme d'orchestration des revenus Salesloft aligne les équipes de revenus en hiérarchisant, automatisant et recommandant des actions qui peuvent améliorer l'engagement de l'acheteur et du client tout au long du parcours d'acheteur, entraînant une amélioration de la productivité, de l'efficacité du pipeline et des résultats en termes de revenus. Des milliers d'équipes de chiffre d'affaires de haut niveau, comme celles de Google, 3M, IBM, Shopify, Square et Cisco, augmentent leur chiffre d'affaires grâce à Salesloft. Pour plus d'informations, visitez le site salesloft.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

