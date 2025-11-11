HCGZ a présenté un éventail de nouveaux produits au CeMAT ASIA 2025

HANGZHOU, Chine, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- , Le CeMAT ASIA 2025 s'est tenu à Shanghai du 28 au 31 octobre. HCGZ a présenté un éventail de nouveaux produits dans le cadre de plusieurs scénarios d'application, y compris des solutions Goods-to-Person et Pallet-to-Person, proposant des solutions logistiques efficaces et flexibles pour les visiteurs nationaux et internationaux.

The various products displayed at the exhibition site.

Dans la zone de présentation des solutions Goods-to-Person, le robot YT50 de notre série Flash Ladder fait des allers-retours entre les étagères. Il adopte la technologie de navigation par contour naturel, qui permet un déploiement rapide sans qu'il soit nécessaire de modifier le site et prend en charge la programmation en grappes de plus de cent unités et un fonctionnement continu 24 heures/24, 7 jours/7. Fort d'une capacité de charge maximale de 50 kilogrammes et d'une précision de positionnement de ±3 mm, le YT50, associé à l'AM50, peut adapter de manière flexible la flotte de robots à la demande du site en gérant parfaitement les pics et les creux de circulation sur le site, avec un processus de préparation des commandes fluide et efficace.

Notre combinaison « Ants + Picking » constitue une solution intelligente de préparation de commandes ultra-haute densité et ultra-efficace. En intégrant deux types de robots avec des étagères, des bacs de manutention et un système de gestion d'entrepôt intelligent, elle gère efficacement des tâches telles que les opérations d'entrée et de sortie, l'inventaire et le tri au sein de l'entrepôt. Ce mode offre une solution normalisée pour les opérations de préparation de commandes qui nécessitent un débit élevé, une forte densité de stockage et une grande flexibilité.

Le nouveau robot de manutention EzGo a fait ses débuts dans la zone de présentation Pallet-to-Person. Il s'agit d'un robot de manutention intelligent à très haute densité et ultra-efficace, caractérisé par une mise en œuvre simple, un système intelligent d'évitement des obstacles et d'arrêt, un remplacement rapide de la batterie et une collaboration optimisée en matière de programmation rapprochée.

Le VGA à contrepoids à trois points d'appui combine une grande adaptabilité et une évolutivité intelligente. Il est capable d'installer divers accessoires hydrauliques à déplacement latéral, d'identifier et de manipuler avec précision différentes palettes, et il est largement adapté aux opérations intérieures entièrement automatiques et à des scénarios complexes tels que le chargement de conteneurs à l'intérieur et à l'extérieur.

L'entrepôt avec système de navettes à quatre voies Série Z est le roi du stockage à haute densité, capable de faire des allers-retours rapides et de changer de direction de manière flexible dans les allées, afin d'optimiser l'utilisation de chaque centimètre carré d'espace. Au salon, l'entrepôt avec système de navettes à quatre voies est relié à un mini gerbeur de 1,5 tonne à guidage laser pour la préparation et la manutention des palettes. Cette solution améliore considérablement l'efficacité de la logistique et offre plus de choix aux clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2816557/The_products_displayed_exhibition_site.jpg