HCH Ventures, filiale de Haier, s'associe à Vayyar, leader de l'imagerie RF, pour créer une coentreprise en Chine

La relation stratégique a été initialement établie pour bénéficier aux populations vieillissant rapidement en Chine et au-delà, pour qui la chute est une cause majeure de blessures et de mortalité prématurée. Environ 120 millions de personnes âgées chinoises vivent seules et d'ici 2040, il y aura 402 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus en Chine. L'accord permet à Haier, la première marque mondiale d'électroménagers, de servir un TAM (Total Addressable Market) de « silver tech » chinois d'une valeur de plus de 4 000 milliards de yuans (625 milliards de dollars).

« La technologie de pointe des capteurs d'imagerie peut assurer la sécurité des proches âgés, améliorer la sécurité et augmenter l'efficacité énergétique, et je vois des opportunités exceptionnelles pour une synergie forte et durable à l'avenir », a déclaré Liu Changwen, Directeur général de HCH Ventures, la filiale Haier à la tête de cette coentreprise. « La coentreprise est une étape remarquable pour l'incubateur double cœur transfrontalier de HCH. »

« Vayyar est ravi de s'associer à HCH pour fournir une détection des chutes de premier ordre qui fera de la Chine le leader mondial de la protection des personnes âgées, tout en respectant leur confidentialité et leur indépendance », a déclaré Raviv Melamed, cofondateur et PDG de Vayyar. « Les appareils IdO et domestiques intelligents innovants de Haier amélioreront la qualité de vie et la longévité des personnes âgées, s'alignant parfaitement sur la vision de Vayyar et les capacités de notre technologie. »

« Grâce à son bureau en Israël, HCH suit les performances du système sur puce d'imagerie RF de Vayyar depuis plus de deux ans et c'est un moment très excitant pour les deux sociétés qui ont maintenant uni leurs forces. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour établir les normes d'un environnement de vie plus intelligent et plus sûr pour les personnes âgées en Chine », a déclaré Daniel Oleiski, PDG de Haier Israel et HCH.

Soutenu par et en partenariat avec Vayyar, Haier s'appuiera désormais sur son réseau mondial de centres de R&D, sa portée mondiale, ses canaux de vente solides et ses chaînes d'approvisionnement solides pour définir les secteurs des soins aux personnes âgées et de la maison intelligente pour les décennies à venir.

Vous pouvez télécharger des ressources médias à l'adresse suivante : ici .

La vidéo est également disponible sur YouTube ici.

À propos de Haier

Haier Group Corporation est une multinationale chinoise d'appareils électroménagers et d'électronique grand public dont le siège est à Qingdao , dans le Shandong . Elle conçoit, développe, fabrique et vend des produits notamment des réfrigérateurs , des climatiseurs , des machines à laver , des sèche-linge, des fours , etc. L'activité d'électroménager, à savoir Haier Smart Home, opère via un certain nombre de marques mondiales telles que Haier, Casarte, Leader, GE Appliances , Fisher & Paykel , Aqua et Candy .

À propos de HCH Ventures

HCH Ventures est une plateforme entrepreneuriale créée par le groupe Haier pour les entrepreneurs mondiaux. Depuis sa création en 2014, HCH comprend déjà 40 accélérateurs dans 12 pays à travers le monde et plus de 350 projets accélérés avec une valorisation totale de plus de 200 milliards de RMB. « HCH Ventures » a été présélectionnée dans la « Top 500 Chinese Brand Values », et sa valeur de marque a été classée première dans la catégorie incubation et accélération.

À propos de Vayyar Imaging

Vayyar, le leader de la technologie d'imagerie RF, a créé la plateforme de système sur puce la plus avancée au monde pour collecter les données essentielles de la vie, fournissant des solutions pour les soins aux personnes âgées, l'automobile, la vente au détail, la sécurité et plus encore, tout en préservant la confidentialité à tout moment. La mission de Vayyar est de fournir la prochaine génération de technologie de détection qui est suffisamment miniature, abordable et polyvalente pour avoir un impact sur la vie de chacun, permettant un monde plus sûr.

https://vayyar.com/

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NZwdvmsk_Mg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1670221/Vayyar_Home.jpg

SOURCE Vayyar