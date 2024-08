HCLSoftware annonce son intention d'acquérir le fournisseur de logiciels de gestion des métadonnées Zeenea

L'acquisition permettra à HCLSoftware d'accélérer la feuille de route de ses clients en matière d'IA générative et d'ingénierie des données en ajoutant de puissantes solutions de catalogue de données, de traçabilité et de gouvernance.

SANTA CLARA, Californie, 14 août 2024 /PRNewswire/ -- HCLSoftware, la division logicielle de HCLTech, a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir Zeenea, un innovateur en matière de catalogues de données et de solutions de gouvernance des données basé à Paris, en France. Cette acquisition permettra à HCLSoftware de renforcer ses activités dans le domaine des données et de l'analytique (Actian). La plateforme de données Actian de HCLSoftware a connu une forte croissance dans la gestion et l'intégration des données hybrides au cours des dernières années. L'ajout de fonctionnalités de gestion des métadonnées, de catalogue de données et de gouvernance permettra aux clients de pleinement exploiter ces fonctionnalités depuis la plateforme de données.

Zeenea propose une plateforme intelligente de découverte des données qui prend en charge les fonctions de gestion des métadonnées, depuis la recherche et l'exploration jusqu'au catalogue de données, en passant par la traçabilité, la gouvernance, la conformité et une place de marché pour les données d'entreprise. Zeenea s'appuie sur un graphe de connaissances adaptatif qui permet aux organisations de démocratiser l'accès aux données et de générer une vue à 360 degrés de leurs actifs et des relations entre eux.

« La gestion des métadonnées devient essentielle pour nos clients pour accélérer leurs initiatives d'IA générative dans toutes les fonctions de l'entreprise », a déclaré Kalyan Kumar, responsable des produits chez HCLSoftware. « Zeenea va encore accélérer la croissance de HCLSoftware dans le domaine des données et de l'analytique. Elle permettra à HCLSoftware d'offrir une solution unifiée d'intelligence des données qui permettra aux entreprises de découvrir, gouverner, connecter, gérer et mieux exploiter les données dans leurs parcours d'ingénierie des données et d'IA générative. »

« Les organisations exigent une approche intégrée et holistique de la gestion des données », a déclaré Marc Potter, PDG d'Actian et directeur général de l'activité Data & Analytics de HCLSoftware. « Les capacités de Zeenea en matière de catalogue de données et de gouvernance viendront compléter notre portefeuille afin d'offrir une solution complète, à fournisseur unique, pour répondre à tous les besoins des entreprises d'aujourd'hui en matière de données. »

« L'intégration des capacités de Zeenea dans HCLSoftware offrira une solution différenciée aux clients », a déclaré Luc Legardeur, PDG et cofondateur de Zeenea. « En combinant les solutions d'analyse de données, de base de données et de gestion de données de HCLSoftware avec notre graphe de connaissances, notre catalogue de données et notre place de marché de données d'entreprise, nous offrons à nos clients une approche personnalisée de la gestion des données. »

L'acquisition devrait être finalisée en septembre 2024.

A propos de HCLSoftware

HCLSoftware est la division logicielle de HCLTech, au service de plus de 7 000 organisations dans 130 pays. Les principaux domaines d'activité de l'entreprise sont les applications commerciales et industrielles, notamment le commerce, les technologies du marketing, l'ERP pour le marché de l'après-vente, les plateformes pour l'expérience totale, les logiciels d'exploitation intelligents, la sécurité et la conformité, la collaboration souveraine, ainsi que les produits et plateformes de données et d'analytique.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale qui compte plus de 219 000 collaborateurs dans 60 pays, offrant des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie, le cloud et l'IA, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients dans tous les principaux secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, l'industrie, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les biens de consommation courante, ainsi que les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois se terminant en juin 2024 s'élève à 13,4 milliards de dollars. Pour savoir comment nous pouvons accélérer le progrès pour vous, visitez hcltech.com.

