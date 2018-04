H&D Wireless bénéficie d'une très importante commande norvégienne pour le SPB228

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )

Le SPB228, dernier né de la gamme de modules Accelerate©, a récemment été lancé durant le CES de Las Vegas. Cette commande, d'une valeur de 90 000 USD (750 000 SEK), sera livrée en lots, d'avril à août 2018.

Pär Bergsten, le fondateur et PDG de H&D Wireless, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'obtenir cette très importante commande en volume, pour le SPB228. Cela valide notre nouveau portefeuille stratégique de modules de connectivité de classe mondiale. Le processus dimensionnement a été très rapide depuis que le module a été commercialisé en janvier 2018 et aujourd'hui, nous disposons déjà de dix (10) dimensionnements. »

Karen Dolva, la cofondatrice et PDG de No Isolation, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis d'établir un partenariat avec H&D Wireless. Lorsque l'on conçoit de nouvelles technologies pour des groupes de personnes particulières et vulnérables, il est crucial d'avoir des partenaires qui assument la mission et la pression. Avec H&D Wireless comme partenaire, nous pouvons sortir davantage encore de personnes de la solitude. »

AV2©, le robot de téléprésence de nouvelle génération de No Isolation, est créé pour aider les enfants et les jeunes adultes atteints d'une maladie de longue durée à participer à leur vie de tous les jours ; et KOMP© est un dispositif de communication d'usage facile, conçu avec et pour les personnes âgées et leurs familles. KOMP est à la fois une application et un support physique où les réseaux (famille/amis) peuvent partager des photos, envoyer des messages et effectuer des appels vidéo.

Des précisions sur le module SPB228 WLAN

Grâce au SPB228, les développeurs ciblent une large gamme d'applications, notamment

Des systèmes hautement performants et sécurisés de contrôle et de surveillance industriels

Des dispositifs électroniques grand public tels que les jeux, les tablettes et l'informatique mobile

Des systèmes hautement performants pour la maison intelligente, dont des systèmes de surveillance vidéo, audio, de sécurité et de contrôle

Basé sur la technologie des puces 28 nm, c'est un module ultra-performant qui intègre toutes les fonctions nécessaires à un module multi-radio à deux bandes WLAN 2x2 MU-MIMO Wave2 et Bluetooth 5, prêt à être intégré dans les plateformes Linux.

Le format 12 x 16 mm M.2, la basse consommation et la polyvalence du module permettent une solution riche en fonctionnalités pour le client, qui offre un débit de données nominal de 866,7 Mbps. Le module SPB228 prend entièrement en charge le fonctionnement simultané ou indépendant du WLAN et de Bluetooth et dispose de plusieurs interfaces à haut débit standard PCIe, USB et SDIO pour simplifier l'intégration dans les systèmes hôtes. Il est livré avec deux connecteurs d'antenne standard qui s'adaptent à un choix souple d'antennes. Le module est certifié FCC, IC et CE.

https://www.hd-wireless.com/connectivity/

https://www.noisolation.com/uk/

À propos de H&D Wireless :

H&D Wireless est un fournisseur suédois de systèmes cloud et de plateformes pour l'Internet des objets. Sa plateforme cloud IdO Griffin est une solution pour les systèmes de bout en bout contenant des modules sans fil de premier plan, des services cloud avec un outil d'analyse et des applications d'intelligence artificielle et de smartphones pour les entreprises et les foyers intelligents. Depuis 2016, l'entreprise propose Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS™) en tant que service cloud pour le positionnement en intérieur des objets physiques dans les processus commerciaux. H&D Wireless a été fondée en 2009 et fait partie des entreprises du secteur de l'IdO les plus primées et à la croissance la plus rapide de Suède, avec plus de 1 100 000 produits sans fil expédiés à ce jour pour des solutions IdO et M2M (machines à machines) dans le monde entier. Le 22 décembre, H&D Wireless a été inscrit sur le Nasdaq First North. Site Web : http://www.hd-wireless.com.

À propos de No Isolation :

No Isolation a été fondée en octobre 2015, en Norvège. L'entreprise lutte contre la solitude et l'isolement social involontaire en faisant figure de chef de file sur ce sujet, mais aussi en réalisant des outils pour les personnes en situation de vulnérabilité.

Le premier outil était AV1, un robot de téléprésence créé pour aider les enfants et les jeunes adultes atteints d'une maladie de longue durée à participer à leur vie de tous les jours. AV1 a été lancé en août 2016 et aide actuellement plus de 400 enfants et jeunes adultes en Norvège, en Suède, au Danemark, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Suisse et en Belgique. La deuxième solution est KOMP, un dispositif de communication d'usage facile, conçu avec et pour les personnes âgées et leurs familles. KOMP est à la fois une application et un support physique où les réseaux (famille/amis) peuvent partager des photos, envoyer des messages et effectuer des appels vidéo.

