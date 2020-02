HealingMed apresenta registro de comercialização para o dispositivo geko™ no Brasil

Estimativas sugerem que ocorrem, no Brasil, 93 mil óbitos [1] por ano relacionadas ao tromboembolismo venoso (TEV); além disso, existe um grande desafio à artroplastia total de quadril e joelho, onde, atualmente, não é oferecido nenhum tipo prevenção e controle do edema pré e pós-operatório. Dessa forma, a HealingMed está animada em disponibilizar o dispositivo geko™, capaz de atender a essas necessidades.

Antonio de Pádua Rocha Neto, diretor da HealingMed, comentou: "O dispositivo geko™ é um marco relevante para a HealingMed e demonstra o nosso compromisso em trazer tecnologia inovadora e tratamento humanizado aos clientes. O Brasil tem um mercado amplo, com uma necessidade não atendida na prevenção de TEV e AVC, assim como na redução de edemas pré e pós-operatório. A aprovação da ANVISA indica que medicos de diferentes especialidades poderão ter acesso a essa terapia - para seus paciententes em tratamento intensivo-, redefinindo totalmente a forma como as patologias associadas às condições vasculares são tratadas".

Bernard Ross, fundador e diretor executivo da Sky Medical Technology, acrescentou: "Nossa entrada no Brasil, o maior mercado de saúde da América Latina, é um passo importante para a Sky. Estamos extremamente satisfeitos em expandir nossa presença global para incluir o mercado brasileiro, em parceria com a HealingMed, que é uma importante importadora e distribuidora no setor médico-hospitalar há mais de 30 anos. A parceria é coerente com o nosso objetivo de oferecer as melhores soluções para as patologias associadas às condições vasculares nos principais mercados do mundo".

Por meio de seu inovador mecanismo de eletroestimulação neuromuscular bioeletrônica, o dispositivo geko™ estimula suavemente o nervo fibular comum, ativando o grupamento muscular da panturrilha e do pé, o que resulta no aumento do fluxo sanguíneo nas veias profundas da panturrilha[²]. Do tamanho de um relógio de pulso e usado no joelho, o dispositivo funciona sem pressão externa sobre a perna e permite total mobilidade do paciente.

Fabricado pela Sky Medical Technology, uma empresa de dispositivos médicos com sede no Reino Unido, o dispositivo geko™ também obteve a certificação do INMETRO, através da SGS Brasil. O INMETRO garante que o produto atende aos padrões brasileiros de qualidade e segurança. O dispositivo geko™ também tem autorização da FDA (510K), nos EUA, para prevenção de TEV em todos os pacientes, incluindo aqueles não cirúrgicos, bem como da UK NICE Guidance (MTG19) para prevenção de TEV. O uso pretendido com a autorização de comercialização da ANVISA é: aumentar a circulação sanguínea para prevenir o tromboembolismo venoso (TEV) e para prevenir e tratar edemas.

Em um estudo recente do dispositivo geko™, não foi relatado nenhum TEV nos pacientes que usaram o dispositivo na fase aguda do AVC, em comparação a 11 TEVs nos pacientes com prescrição de compressão pneumática intermitente (IPC ou SCD)[3]. As descobertas aceleraram a adesão em vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde (NHS) no Reino Unido e em mercados internacionais, oferecendo aos pacientes uma alternativa, nos casos em que os padrões atuais de tratamento são contraindicados ou pouco práticos.

Sobre o Brasil – setor da saúde

Com uma população de 210 milhões de habitantes, o setor da saúde do Brasil é o maior e o de mais rápido crescimento na América Latina e o segundo maior das Américas, investindo aproximadamente 9,1% do seu PIB anual em saúde, um gasto de mais de R$ 470 bilhões. Dos 6.700 hospitais existentes, 64% são privados. No total, existem aproximadamente 410.000 leitos hospitalares, 96.000 serviços complementares de saúde e 432.000 medicos[4].

O Brasil é reconhecido pelos enormes ganhos da população na área da saúde, através da introdução do Sistema Único da Saúde (SUS) em 1988, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. O SUS oferece acesso gratuito aos serviços de saúde nas unidades de atendimento. Cerca de 3/4 da população depende do SUS, enquanto o restante utiliza o setor privado.

Uma análise com base em autópsias, em um hospital brasileiro, identificou a embolia pulmonar como causa de morte em 2,5% de todas as mortes de pacientes hospitalizados[5].

Sobre a HealingMed

A HealingMed, anteriormente chamada BioCardio, foi fundada em 1987 por José Lessa Neto e Maria Elena da Rocha Neto, na cidade do Rio de Janeiro. Nos primeiros anos, concentrou seus esforços no mercado de cirurgia cardiovascular, sendo a primeira empresa do país a desenvolver o mercado de cânulas especializadas para cirurgia cardíaca, além de introduzir inovação em relação à bomba centrífuga, para auxiliar a circulação extracorpórea.

Ao longo de sua trajetória e desenvolvimento, o crescimento da HealingMed permitiu a expansão para outras especialidades cirúrgicas: a neurocirurgia, a cirurgia torácica, a cirurgia geral, o transplante e a cirurgia vascular. Esse movimento resultou na expansão de suas instalações no ano 2000, com a abertura da filial na cidade de São Paulo. Desde a sua fundação, a empresa sempre esteve comprometida em trabalhar com produtos pioneiros e de alta qualidade.

Inovação, tecnologia e tratamento humanizado continuam sendo o foco da HealingMed.

Sobre a Sky Medical Technology Ltd e a Firstkind Ltd

A Sky Medical Technology, controladora da Firstkind Ltd, é uma empresa de dispositivos médicos com sede no Reino Unido. Por meio de seu mecanismo inovador de eletroestimulação neuromuscular não invasiva, a Sky desenvolveu uma terapia bioeletrônica inovadora, OnPulse™, que está incorporado ao seu produto líder do setor, o dispositivo geko™. A empresa desenvolve vários produtos adaptados às necessidades de diferentes áreas de aplicação médica, comercializando através das vendas diretas e também por meio de parcerias estratégicas ou distribuidores nas principais áreas clínicas. As principais áreas de aplicação incluem os trombos, as complicações relacionadas ao inchaço pré e pós cirurgia ortopédica e ferimentos de cicatrização lenta. Tem como objetivo formar parcerias com profissionais da saúde para melhorar os resultados clínicos e o atendimento ao paciente, economizando recursos do sistema de saúde.

A empresa tem sede no Reino Unido. Para saber mais sobre o dispositivo geko™, visite: https://protect-eu.mimecast.com/s/x4muCYE5PH3YPBF9B10a

Referências

Darze, E.S. et al. Pulmonary Embolism Mortality in Brazil . Gender and Regional Disparities. Arq. Bras. Cardiol. [online]. 2016, vol.106, n.1, pp.4-12. Epub Nov 10, 2015. ISSN 0066- 782X. http://dx.doi.org/10.5935/abc.20160001. Nicolaides A. M Griffin M. Measurement of blood flow in the deep veins of the lower limb using the geko™ neuromuscular electro-stimulation device. Journal of International Angiology August 2016-04. Williams J. et al. The use of the geko™ device and the activation of the foot and calf pumps for prevention of venous thromboembolism in patients with acute stroke. Poster on file Firstkind Ltd. 2018. http://cnsaude.org.br/wp-content/uploads/2019/05/CenarioDosHospitaisNoBrasil2019CNSaudeFBH.pdf Ceresetto J.M. Venous thromboembolism in Latin America : A review and guide to diagnosis and treatment for primary care. Clinics ( Sao Paulo , Bazil). 71(1):36-46 · January 2016.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1081209/HealingMed_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1081210/geko_device.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1081211/geko_Device_on_Legs.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1026919/Sky_Medical_Technology_Logo.jpg

Contato de mídia:

Natalia Rangel

Analista de mercado

Natalia.rangel@healingmed.com.br

http://healingmed.com.br/

São Paulo: +55-11-3285-4736

FONTE Sky Medical Ltd

Related Links

healingmed.com.br



SOURCE Sky Medical Ltd