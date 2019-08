Health Canada libera Dynamis da Fotona para incontinência urinária por esforço (SUI) e atrofia vulvovaginal (VVA) / síndrome geniturinária da menopausa (GSM)

Sistema a laser Dynamis de ponta da Fotona obtém primeira liberação do setor

LJUBLJANA, Eslovênia, 27 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Numa primeira conquista do setor, o sistema a laser Dynamis da Fotona recebeu liberação da Health Canada, a agência de leis e regulamentações para alimentos e drogas do Canadá, para tratar a incontinência urinária por esforço (SUI) e atrofia vulvovaginal (VVA) / síndrome geniturinária da menopausa (GSM). O tratamento para essas condições pode ser realizado pelo uso de handpieces robóticos G-set e G-Runner Er:YAG de marca própria Fotona SMOOTH®, que foram especialmente projetados para facilidade de uso e precisão durante tratamentos intravaginais. Após extensa avaliação de documentação detalhada e estudos publicados realizados com o sistema a laser Dynamis da Fotona, a liberação foi concedida pela Health Canada, validando ainda mais o compromisso da Fotona com a medicina baseada em evidências.

A tecnologia Fotona SMOOTH® patenteada detém uma posição bastante exclusiva no mercado, fazendo dela uma solução líder para operadoras e pacientes. Diferente das tecnologias a laser concorrentes, a Fotona SMOOTH® é completamente não ablativa e combina um mecanismo de regeneração de tecido por meio de choque de calor superficial adicional com um recurso autorregulador exclusivo de segurança. Acredita-se que as características de regeneração de tecido duplo da Fotona SMOOTH® sejam responsáveis pela eficácia e segurança extraordinárias relatadas dos lasers Er:YAG da Fotona, quando usados para termoterapia da parede vaginal para aliviar sintomas de incontinência urinária por esforço e síndrome geniturinária da menopausa.

Combinando dois comprimentos de onda complementares, 1.064 nm e 2.940 nm, com as características de pulso próprias da Fotona, o Dynamis PRO é um sistema multipropósito capaz de se desempenhar em uma ampla gama de aplicações, não apenas em ginecologia, mas também em cirurgia e estética. O G-Runner robótico permite tratamentos intravaginais revolucionários com facilidade e precisão. Essa tecnologia inovadora é o motivo pelo qual as operadoras escolheram a Fotona para atingir resultados supremos para seus pacientes e estabelecer ainda mais suas práticas como as melhores da categoria.

Essa liberação representa ainda outra conquista para a Fotona, marcando a primeira do gênero no setor a laser. Conhecida globalmente por sua contínua dedicação ao desenvolvimento de tecnologia líder do setor, a Fotona conquistou seu lugar como padrão ouro em tecnologia a laser para operadoras de saúde e pacientes em todo o mundo.

SOBRE A FOTONA

A Fotona (www.fotona.com) já vendeu mais de 30.000 lasers em todo o mundo, com vendas diretas nos EUA e distribuição em mais de 60 países. A Fotona produz lasers premiados nos ramos da odontologia, estética, dermatologia, ginecologia e outros campos médicos. A Fotona tem uma das forças de trabalho mais altamente capacitadas do setor, com um número excepcionalmente elevado de PhDs especializados na tecnologia médica e a laser. As sólidas capacidades de P&D sempre foram uma vantagem competitiva essencial da empresa, resultando em muitas soluções patenteadas, incluindo o braço articular Optoflex®, as tecnologias Quantum Square Pulse e Variable Square Pulse, o modo Fotona SMOOTH®, a tecnologia Vacuum Cell, entre outras.

A empresa fabrica todos os seus sistemas a laser internamente, garantindo que cada sistema seja da mais alta qualidade, confiabilidade, facilidade de uso e durabilidade, em conformidade com todos os padrões internacionais aplicáveis. Ao escolher a Fotona, você escolhe uma empresa que visa a Escolher a Perfeição continuamente para atender às necessidades de um mercado altamente exigente.

